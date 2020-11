En medio del conteo, hubo una guerra de tweets entre los candidatos

Tras las declaraciones en Delaware del candidato demócrata, donde se mostraba positivo y creyente de que se encontraban en un buen camino para llegar al triunfo electoral y anunciaba que posiblemente los resultados salgan a la luz hoy por la mañana.

Entre otras declaraciones, les agradeció a quienes lo apoyaron y también pidió a sus votantes que tengan fe y confianza porque iban a ser los ganadores de las elecciones presidenciales.

Minutos más tarde, Donald Trump, lanzó una catarata de declaraciones en la red social Twitter como suele hacerlo cotidianamente en su cuenta personal.

Esta vez, ocurrió un hecho inédito ya que Twitter a los pocos minutos de publicar una de sus declaraciones en un tweet. La red social advirtió a quienes quieran leer dicho tweet con este mensaje: "Alguna parte o todo el contenido compartido en este Tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico".

Mira los tweets cruzados entre los candidatos:

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Keep the faith, guys. We’re gonna win this. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020