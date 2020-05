Agencieros protestaron frente a Gobernación

Distintos grupos de agencieros se hicieron presentes durante el mediodía de este viernes en las puertas de la Gobernación bonaerense en calle 6, entre 51 y 53.

Esto sucedió con la finalidad de reclamar la vuelta a la actividad luego del cierre de los locales, debido a la cuarentena declarada por el Gobierno nacional.

El diario Hoy dialogó con Marcelo Iglesias, presidente de la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense (Caolab). Este se refirió a la reunión que mantuvieron con el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco: “Nosotros convocamos a la Casa de Gobierno, hemos sido recibidos por el jefe de Gabinete, hemos mantenido una charla durante 40 minutos, en la que expusimos toda la problemática que tienen las agencias de loterías estando ya en el día 70 cerradas, y sin ningún tipo de ingresos, ni subsidios por parte del Estado, en la cual la situación ya se hace desesperante para todos los compañeros agencieros” afirmó.

“En el Boletín Oficial de la Nación salió una decisión administrativa, donde instruye a la provincia de Buenos Aires a la apertura de las agencias, con eso en mano, el jefe de Gabinete se comprometió a que para la semana que viene, el día jueves posiblemente, estén las agencias en funcionamien­to, y podamos estar trabajando” remarcó Iglesias.

Además, detalló la delicada situación del sector: “Hemos pedido asistencia financiera porque por más que tengamos el permiso para trabajar, va a ser muy difícil poder solventar todos los gastos económicos que hemos tenido en estos 70 días y todas las deudas que se han generado” para agregar que “está el compromiso de la reunión del directorio del Banco Provincia, donde se va a tratar la línea de crédito hacia los agencieros para que aquel que lo necesite pueda acceder a ello”.

Finalmente el dirigente mostró cierta conformidad con las respuestas a su reclamo, al afirmar “Nos vamos conformes, porque hemos obtenido lo que veníamos a buscar”.

Crece el juego clandestino

También el diario Hoy entrevistó a Carlos “Poly” Saavedra, de Agencieros Autoconvocados de la provincia, quién remarcó: “Como todos sabemos hace 70 días que estamos cerrados, desde 40 días venimos trabajando los agencieros en la apertura de los locales, presentando protocolos, preparando nuestros lugares”.

Sin embargo, Saavedra se quejó: “En un momento el Instituto nos dio señal, pudimos trabajar una hora y media y por pedido de unos 15 intendentes se cerraron los negocios”. A su vez, destacó: “Pedimos fecha de apertura y algún tipo de subsidio o crédito a tasa cero ya que nos hemos endeudado fuertemente”.

“En el Boletín Oficial de la Nación salió que estaba aprobada la apertura de las agencias de lotería, pero ahora necesitamos que desde Provincia se apruebe, que pongan horarios de sorteo, etcétera, esto tiene que ser rápido, porque hay gente fundiéndose, familias pasando hambre y la provincia se está perdiendo un montón de plata para salud, para respiradores, que hoy son necesarios” sostuvo Saavedra.

Además se quejó: “Nos pidieron que abriéramos los que tenemos sistemas de cobranza y nosotros lo hicimos para que los bancos no tuvieran tanta gente”.

Por su parte, sostuvo una denuncia: “La gente si no está el juego oficial, juega a la clandestina, u ahí también puede estar el virus, hay que analizar y abrir las agencias, no vemos porque hay una traba, porque no sortea la provincia, ciudad está sorteando, un montón de provincia también lo hacen”.

División entre los agencieros

El sector en la provincia de Buenos Aires está dividido en dos sectores, el oficial representado por Caolab y los Agencieros Autoconvocados. A pesar de tener un reclamo común, también en esta protesta pudo observarse cierta tirantez entre ambos espacios.

Los autoconvocados remarcaron: “Caolab ha ido por la vía que corresponde, por los papeles, pero nosotros hemos presionado desde manifestaciones, de acercarnos a la gobernación, y la realidad que Caolab es el representante de los agencieros, y hoy vinimos a apoyar lo que Caolab pidió”, sostuvieron.