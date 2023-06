Cristina fue sobreseída en la causa de "La ruta del dinero k"

Cristina Kirchner inició una buena semana judicial al enterarse que fue sobreseída por el juez Sebastián Casanello en la causa de "La ruta del dinero K" al no existir acusación. Eso no significa que no hubo vínculo con Lázaro Baez pero sí que el caso en su contra está terminado.

El magistrado, Sebastián Casanello, lo resolvió en primeras horas de hoy lunes, ante la ausencia de acusación por lo que declaró inadmisible la presentación de una organización que quería reflotar la causa.

Cristina Fernández de Kirchner queda sobreseída después del pedido de sobreseimiento del fiscal Guillermo Marijuán en la causa conocida como la ruta del dinero K y así el juez federal Sebastián Casanello decidió sobreseerla ante la ausencia de acusación.

Podemos recordar que quedó probado que Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión por el blanqueo de 55 millones de dólares.

El empresario Lázaro Báez y otras personas fueron condenadas por lavado de dinero en el mismo expediente en el que hoy se sobreseyó a Cristina Kirchner.

Dos instancias judiciales dieron por probados los hechos de Lázaro Báez. El primero el Tribunal Oral Federal 4 que dictó las condenas en febrero de 2021 y luego la Cámara Federal de Casación las ratificó en febrero pasado aunque bajó algunas penas.

“Quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de Austral Construcciones, siempre fue Lázaro Antonio Báez”, sostuvo la Cámara de Casación.

Para la justicia, Báez lavó dinero mediante el uso de facturas falsas. Por mayoría en el tribunal oral y con un voto en Casación también se marcó que parte del dinero que sus empresas obtuvieron de la obra pública para Santa Cruz se utilizó para ser lavado.

La justicia consideró probado que para blanquear el dinero se utilizó “un sofisticado mecanismo societario y financiero, que incluía el empleo de sociedades pantalla” que eludían los controles fiscales para sacar el dinero al exterior a distintos bancos internacionales y los reingresaban al país con operaciones de bolsa.