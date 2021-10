Familiares de víctimas del ARA San Juan podrían volver a solicitar que se declare a Macri en "rebeldía"

Familiares de víctimas del hundimiento del ARA San Juan acusaron hoy al expresidente Mauricio Macri de seguir un "juego mediático" con su decisión de no presentarse mañana a prestar declaración indagatoria en la causa por supuesto espionaje ilegal, y anticiparon que podrían volver a solicitar que se lo declare en "rebeldía".

"Evidentemente, desde que fue llamado por primera vez a indagatoria está jugando un juego más mediático que judicial", sostuvo Luis Tagliapetra, abogado y familiar de una de las víctimas, sobre la estrategia de Macri de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria.

El letrado, que mantiene comunicación con otros familiares de víctimas, anticipó que si Macri no se presenta mañana podría motorizar un nuevo pedido para que se lo declare en "rebeldía", tal como hizo el 7 de octubre último cuando el exmandatario resolvió no asistir a la declaración indagatoria.

"Puede declarar o no, presentar un escrito o prueba, todo lo que la ley le permite, pero lo que no debería hacer es no presentarse", consideró Tagliapietra.

Por su parte, la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria, sostuvo en un comunicado que la decisión de Macri "indigna porque no sólo su incumplimiento con su deber ciudadano expone el desprecio a las otras partes, sino que también deja a la vista el desprecio por las leyes argentinas y por el resto de argentinos que sí cumplen con sus obligaciones".

Macri regresó hoy al país y resolvió que no se presentará mañana a prestar declaración indagatoria en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, según él mismo publicó en las redes sociales.

Macri se reencontró hoy con su equipo de asesores y con su abogado Pablo Lanusse, con quien acordó la estrategia de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria cuya primera fecha prevista fue el 7 de octubre.