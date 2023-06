Finalmente, Marcelo Peña se bajó de la candidatura como intendente de la ciudad

Quien era candidato a intendente en La Plata por parte de Libertad Avanza, Marcelo Peña, se bajó en el anteúltimo día para anunciar las fórmulas definitivas de cara a las próximas elecciones ejecutivas.

"No podemos aceptar una candidatura si no tenemos un acompañamiento del equipo que viene sosteniendo la bandera del equipo libertario. No podemos sostener una candidatura, no podemos sostener un lineamiento electoral si no somos sinceros con nosotros mismos", indicó Marcelo Peña en diálogo con este multimedio.

Peña iba como candidato en la misma lista que Carolina Píparo va como precandidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. "Carolina Píparo lo que sostiene es que vaya de candidato con sus amigos", explicó Peña.

"Realmente si tiene como norte mantenerse en pie al efecto de salvaguardarse su posición política y no la de los platenses, porque realmente vos tenés que atender las necesidades de los platenses entonces ante esa postura, ante esa pueril convicción, es que decliné la invitación a ser candidato por parte de Carolina Píparo", concluyó el político al filo del cierre de listas.