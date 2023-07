Gastronomía, ferias y música en vivo: Garro estuvo en "Festival de la Familia"

Hoy fue, en la plaza más icónica que tiene nuestra ciudad, la Plaza Moreno, el primer Festival de la Familia en La Plata. Hubo de todo en una tarde repleta de propuestas de la mano de bandas musicales en vivo, paseo gastronómico, "Barrio x Barrio" y diversas propuestas para todas las edades.

La iniciativa, declarada de interés municipal, se desarrolló con la colaboración de iglesias evangélicas de La Plata como parte de las actividades por el cierre de las vacaciones de invierno.

Allí se hizo presente el actual Intendente de La Plata y también candidato a seguir en él puesto, Julio Garro. Con el hablamos y esto nos decía: “Un día espectacular, vino muchísima gente, sabemos que es el último fin de semana de las vacaciones, pero esto tiene que ver con la familia, poder encontrarnos, poder compartir, que es tan importante y juntarnos en este lugar que tiene tan importancia para nuestra ciudad como es la Plaza Moreno”.

En el marco del cierre de las vacaciones de invierno, los más chicos tuvieron a disposición distintos juegos, inflables y una divertida kermés, mientras que los adultos pudieron recorrer la feria de emprendedores y el variado patio gastronómico que se desplegó en el lugar. También estuvo "Barrio x Barrio", dando asesoramiento en trámites, atención en salud, clases de RCP, intercambio de residuos reciclables por abono, plantines y bolsas, talleres ambientales, vacunación veterinaria y más servicios.

Volviendo al candidato a intendente de Juntos Por El Cambio, esto nos comentaba cuando le preguntamos sobre el futuro de su campaña política y sobre lo que se habló en la semana: la policía local. “Vamos a trabajar mucho en la seguridad, sabemos que es un flagelo muy importante que no sólo tiene nuestra ciudad sino toda o casi toda la provincia de Buenos Aires y nuestro país. Necesitamos un gobernador que nos acompañe como Santilli, un presidente como Horacio, y que nos den las herramientas, que confíen en nosotros y que podamos conformar la policía local”, expresaba el actual mandatario.

“Nada mejor que un intendente para saber dónde se vende droga, para saber dónde el delito se mueve. Cuando teníamos la policía local, todos se acordarán muy bien, la seguridad no era lo que es hoy. Y a la policía local nos la sacaron. Pero no me la sacaron a mí, se la sacaron a los platenses, la sacaron de los centros comerciales, de las avenidas. Vivíamos un poco más tranquilos” declaraba el candidato y prometió que “hay que volver por eso, tener una policía propia y llevarle paz a la gente”.