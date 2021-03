Kicillof criticó la militancia contra la vacunación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró hoy que "hay que ser malo para militar contra la vacuna" y celebró que en todo el territorio nacional se haya superado el primer millón de inmunizaciones contra el coronavirus al considerar que eso permite "empezar a dar vuelta una página horrible como es la de la pandemia".

"Íbamos viendo el contador y nos dimos cuenta de que hoy íbamos a vacunar al argentino un millón. Pero ayer la provincia batió el récord en un sólo día, con casi 40 mil vacunados, y nos pasamos del millón", planteó, tras recorrer con el presidente Alberto Fernández el centro de vacunación del Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.

"Nuestro sistema sigue dando turnos: hay 3.800.000 anotados, un triunfo en sí mismo porque hubo una intensa campaña contra las vacunas, algo que no le entra a nadie en la cabeza", afirmó Kicillof.

El gobernador sostuvo que se pasó "de luchar contra un virus con barbijo, distancia y alcohol a tener una respuesta de la ciencia, como lo es la vacuna" y criticó que ante esa solución eficaz "muchos canales y dirigentes políticos comenzaron a decir que la vacuna era veneno".

"¡Hay que ser malo para militar contra lo único que nos va a permitir ir saliendo de la pandemia!", expresó y rememoró que, incluso, se presentaron "hasta denuncias penales".

Sostuvo que la campaña antivacunas "fue efectiva" y, en ese marco, apuntó que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, "dijo que el 40% de los trabjadores sanitarios no querían vacunarse" y estimó que ello "fue inducido, no espontáneo".

"Hicimos campaña para que la gente se quiera vacunar y hubo un intento de boicotearla. Hasta pensé en involucrar a personalidades de distintos rubros e ídolos, que se sumen para que la gente se anime", señaló.

Kicillof planteó que, "afortunadamente, fracasó la campaña antivacuna", pero indicó que, entonces, "dijeron que no iban a llegar las vacunas", al tiempo que celebró que las vacunas hayan arribado a la Argentina cuando "hay 130 países que no tienen ni una sola dosis".

En ese contexto, el gobernador expresó que "hoy hay mucha ansiedad para vacunarse porque la vacuna significa una inyección de esperanza: volver a abrazarse y volver a ver a los nietos".

"Estamos superando al primer millón de argentinos vacunados y eso permite empezar a dar vuelta una página horrible como es la de la pandemia y pasar a otro capítulo, el de reactivación de la economía y creación de empleo", continuó aunque reconoció que "falta mucho".

Kicillof aseveró que "esto de la vacuna nos da una impresión de inicio de reconstrucción, que no será inmediata ni sencilla, pero con ánimo y ganas", añadió que el oficialismo debe contestar a las acusaciones, pero sin distraerse y finalizó: "Yo no estoy en campaña electoral, estoy en una campaña de vacunación y no vamos a parar. Nos votaron para sacar adelante al pueblo".

En tanto, Descalzo manifestó que "es una alegría que más de un millón de personas se hayan dado la vacuna" contra el coronavirus y apuntó que el Gobierno seguirá "luchando para que haya más trabajo y más producción".