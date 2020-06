La bomba de Insaurralde

La pandemia del coronavirus comenzó a golpear donde antes no lo hacía, y llegó a lugares y personas a las que antes no había alcanzado. Tras la confirmación de 24 casos en la provincia de Formosa, en la que “llamativamente” no se registraban contagios, se conoció ayer la noticia del positivo del alcalde de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien tiene el raro privilegio de ser el primer intendente bonaerense contagiado.

“Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el mo­mento más difícil porque nos acercamos al pico. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan”, anunció en su cuenta de Twitter Insaurralde, que es paciente de riesgo tras luchar entre 2011 y 2014 con el cáncer.

Tras conocerse la noticia, Axel Kicillof le deseó mucha fuerza por Twitter al mandatario de Lomas. “Mucha fuerza, @minsaurralde. Seguiremos trabajando para cuidarnos entre todos. Te deseo una pronta recuperación”, escribió.

La bomba podría explotar si el titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, diera positivo tras haber mantenido contacto con él el jueves, en el barrio San Jorge de Don Torcuato.

Pero la lista no se limita al funcionario nacional que ayer fue separado de la comitiva presidencial que debía viajar de La Rioja a Catamarca, también mantuvo encuentros esta semana con el secretario general de Gobierno, Federico Thea, y con el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, en un encuentro con el Comité Operativo de Emergencias en su municipio, Lomas de Zamora.

En las últimas dos semanas, las redes sociales testificaron encuentros en los que se puede ver a Insaurralde con el barbijo abajo o sin él, como los que tuvo con el titular del Sofse de Trenes Argentinos y el Secretario General de Gobernación.

¿Alberto también?

Tras la sorpresa que generó el test positivo de Insaurralde, el Presidente de la Nación decidió separar de la comitiva que se encontraba en La Rioja para ir a Catamarca a Daniel Arroyo, quien debió retornar en otro vuelo luego de realizarse el hisopado en La Rioja, que finalmente daría negativo y llevaría tranquilidad a la comitiva presidencial.

Alberto Fernández regresó a Buenos Aires en el Tango 10 por la tarde noche, para dirigirse a Olivos, donde no tendrá actividad ni hoy ni mañana.