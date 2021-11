“Nuestro proyecto político va más allá del Concejo”

"Nuestro proyecto no se limita al Concejo Deliberante”, dijo Luis Arias, el primer candidato a concejal en nuestra ciudad por el Frente de Todos. En diálogo exclusivo con diario Hoy, el exjuez dejó entrever sus aspiraciones para los próximos años.

—Como candidato a concejal, ¿es consciente de que la solución a muchos problemas de la ciudad excede al Concejo y tiene que ver con decisiones del Ejecutivo?

—La política no la vamos a hacer solamente desde el Concejo, sino también por fuera del él, con la gente y con los barrios, tratando de buscar consensos en los temas que consideramos importantes. Nuestro proyecto va más allá. Aspiramos a que en dos años el Frente de Todos esté gobernando la ciudad de La Plata.

—¿Usted sería candidato a intendente en 2023?

—No lo sé. Es una cuestión que debatiremos dentro del frente en el momento oportuno.

—¿Cuáles son sus ideas para la ciudad?

—Lo que necesita La Plata es un proyecto, un plan estratégico verdadero, que establezca prioridades. Hoy todo convive en el casco céntrico: la actividad comercial, residencial, administrativa, judicial, universitaria. Tenemos que pensar en descentralizar. Podríamos crear un polo administrativo, un polo judicial en las afueras, generar lugares para estacionar. Tenemos que redefinir el transporte público también. En fin, hay que volver a pensar la ciudad. Eso es lo que estamos proponiendo: un gran debate sobre lo que queremos hacer con La Plata. Uno que no sea solo con los técnicos (y muchísimo menos con las inmobiliarias), sino fundamentalmente con la gente de los barrios.

—Además de su impronta personal, ¿cuáles son los aportes que puede hacer el equipo que lo acompaña en la lista?

—Cintia Mansilla es una gran militante de las organizaciones sociales. Representa a los sectores de la economía popular que muchas veces son invisibilizados. Con Guillermo Escudero tenemos diferencias, pero esto es un frente, y estamos todos unidos por un mismo objetivo que es no volver a políticas neoliberales. Ana Negrete es una gran militante feminista, profesora universitaria, que le viene a aportar al frente toda su experiencia. Juan Manuel Granillo Fernández es un abogado reco­nocido que tiene una construcción política. Yanina Sánchez es una referente barrial de extracción gremial. Cada uno aportará a los debates desde su propia trayectoria.

“En los barrios hay problemas mucho más importantes que un Código de Convivencia”

En las últimas semanas, y como parte de su campaña para el Concejo, Arias mantuvo mateadas con vecinos en plazas del casco urbano y distintos barrios de la periferia platense. Hace pocos días estuvo en Los Hornos, donde dialogó con los moradores del barrio sobre sus problemas cotidianos. Diario Hoy estuvo presente en una de estas charlas.

—¿Cuáles son los problemas que le plantean en los distintos barrios?

—El principal problema que nos plantean es el de infraestructura. En el centro hay otras problemáticas, pero en los barrios fundamentalmente nos dicen que hay un estado de abandono absoluto en materia de servicios públicos, de infraestructura vial. Ese es el principal reclamo que actualmente tenemos.

—¿Cómo afecta la falta de infraestructura vial?

—El hecho de no tener una calle en condiciones, que sea todo barro, con pozos, con charcos de agua gigante, con zanjas que se desbordan, hace que la gente no pueda salir a trabajar, o que los chicos no puedan ir a la escuela. No entra la ambulancia, no entra el patrullero, no entra el camión recolector y empiezan a haber microbasurales a cielo abierto por todos lados. Esta es la situación de los barrios. Lo mismo con la precariedad eléctrica. Las empresas no hacen las inversiones necesarias y esto provoca incendios; que muera gente carbonizada todos los inviernos; y que falte agua, lo que hace que hayan enfermedades. Todas estas cosas son las importantes. Son mucho más importantes que un Código de Convivencia.