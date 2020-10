Apareció una tarántula gigante en Romero

En 522 y 164, Melchor Romero, apareció una tarántula del tamaño de una mano, lo que sorprendió a vecinos y extraños. Habla Marcelo Georgetti, la persona que logró atraparla y dar aviso a las autoridades.

“Es la primera vez, mi señora trajo un frasco, la pusimos adentro, llamé al 147, atención de la Municipalidad, los chicos de ahí me pasaron el número de Zoonosis, y bueno me dieron la información de que ellos no se hacían cargo”, comenzó relatando el entrevistado.

“Tenía que llamar a un área donde está la Facultad de Biología, sobre 120. Otra persona atrás decía: ‘¿escuchaste lo que dijeron?, porque la verdad, no lo podía creer’”, concluyó Georgetti.