Ataque narco: balearon un banco en Santa Fe

La sucursal del Banco Santa Fe de la localidad de Granadero Baigorria fue baleada por delincuentes que dejaron un mensaje mafioso dirigido al exministro de Seguridad provincial y actual diputado Maximiliano Pullaro, a quien tildaron de "narco" y le dijeron que deje "de hablar de los narcos de Rosario", informaron hoy fuentes judiciales.

"Dejá de hablar de los narcos de Rosario si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos", dice el mensaje hallado en el lugar del ataque y que los pesquisas señalaron que estaba destinado a Pullaro, quien estuvo a cargo de la cartera de Seguridad provincial entre 2015 y 2019, y actualmente es diputado y presidente del bloque Evolución en la Cámara baja santafesina.

Esta mañana, mediante su cuenta de Twittert, Pullaro expresó: "Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo diputado ni cuando los metimos presos siendo ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos".

Más tarde, en una conferencia de prensa, el diputado que integra Juntos por el Cambio atribuyó la amenaza al planteo que realizó días atrás para que en las cárceles se diferencie a los presos de alto perfil del resto de la población, y a sus declaraciones acerca de crear una prisión para narcotraficantes.

"Imagino que eso molestó mucho, como cuando expuse a los narcos con nombre y apellido siendo diputado provincial", manifestó.

La balacera, que es la segunda cometida en un lapso de 24 horas contra una sucursal del Banco Santa Fe y la tercera en el último mes y medio, se registró durante la medianoche en la sede de Rivadavia y Chacabuco, de la zona céntrica de Granadero Baigorria, en el Gran Rosario.

Las fuentes judiciales dijeron que en este caso los delincuentes dispararon doce veces contra la entidad financiera situada a pocos metros de la comisaría 24ta. de esa localidad.

Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que, a partir de lo observado en las cámaras de seguridad, el ataque fue ejecutado por dos personas que tripulaban una moto y que luego escaparon.