El Tren Roca arrolló a dos nenes y le pegaron al conductor

El terrible hecho ocurrió a la altura de Bosques, cuando el tren arrolló a dos infantes que se encontraban jugando al costado de la vía, uno de ellos perdió la vida y el otro se encuentra grave. Luego del accidente, los familiares de los menores casi linchan al conductor.

Sucedió cerca de las 14 horas, el chofer no llegó a frenar la formación a tiempo y atropeyó a estos dos niños, uno de 5 años, que no habian notado que se acercaba el tren.

Posteriormente, la familia de los nenes y otros vecinos le robaron y le pegaron al conductor que terminó siendo rescatado por algunos pasajeros. El maquinista, angustiado, exclamó "No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró", mientrás que la persona que lo grababa lo contenía diciendo que "no habia tenido la culpa".

Las autoridades tampoco pudieron trabajar con tranqulidad, la Policia y los Bomberos también fueron agredidos.