Escalofriante: una banda intenta secuestrar mujeres en 60 y 15

Un espantoso hecho vivió una joven en 60 y 15, donde sufrió un intento de secuestro en un extraño episodio. Según narró la mujer, otra joven y un patrullero realizan intentos de privación de libertad en la zona, que ocurren habitualmente en horarios nocturnos.

Según detalló Sabrina, una mujer aparece de la nada señalando que es perseguida por unos individuos. "Se me acercó una chica, que me decía que dos hombres nos seguían y que nos querían secuestrar. Se pega a mi y empezamos a caminar. Me dice que no mire para atrás, que me tranquilice porque un patrullero nos iba a ayudar. La tenía bastante clara y sabía todo lo que había que hacer en esta situación", declaró la afectada.

Tras el primer relato, la joven empezó a dudar de lo que decía la extraña, ya que comenzó a contradecirse: "Se contradijo, porque me dijo que ya le habían robado todo y que no tenía nada. No tenía lógica y ahí empecé a sospechar. Llamé al primer contacto de Whats App que tenía, que era un compañero de trabajo, y le comenté la situación. Cuando me doy cuenta, la chica empezó a correr, mirando para su izquierda y ahí justamente estaba el patrullero. Venía con las luces apagadas y despacio, donde había dos hombres manejándolo".

Además remarcó que si no se daba cuenta de la situación, no sabría que hubiese pasado. "Si yo no retrocedo en esa esquina, tengo la sensación de que era el lugar de encuentro. Fueron dos minutos donde el miedo no me paralizó, pude ser fría y pude actuar, donde a quién llamé no dudó y me salvó".

Diario Hoy se comunicó con Sabrina y confirmó que hizo la denuncia, luego del hecho que sucedió el miércoles por la noche. Además destacó que hubo otro caso hace unos días, en la misma zona. "Hablé con una chica que le pasó algo similar y me dijo que a ella la apuntaron con una navaja. Me parece muy importante difundir lo que pasa en esa zona", señaló.