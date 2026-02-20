Explosión en la Escuela de Gendarmería: un paquete detonado dejó cuatro heridos y activó un fuerte operativo

Una explosión sacudió este viernes al mediodía la sede de la Gendarmería Nacional Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que un paquete con explosivos fuera abierto dentro del edificio. El episodio dejó cuatro agentes heridos y desplegó un amplio operativo de emergencia y seguridad en la zona.

El hecho ocurrió en la Escuela Superior ubicada sobre la avenida Paseo Colón al 500, cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que permanecía guardada desde hacía cuatro meses. Al momento de su apertura, el artefacto detonó y provocó heridas en varios efectivos.

Dos de los agentes sufrieron quemaduras y fueron trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias al Hospital Argerich, mientras que otros dos recibieron asistencia en el lugar, uno de ellos con suministro de oxígeno. Según informaron fuentes oficiales, todos se encuentran fuera de peligro.

Tras la explosión, intervino el Departamento de Explosivos, que dispuso la evacuación parcial del edificio y montó un perímetro preventivo. Además, se revisaron otras encomiendas presentes en el lugar: dos paquetes adicionales fueron analizados por especialistas y descartados como peligrosos.

En el operativo participaron también efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y brigadas especiales, que inspeccionaron distintas áreas del edificio para descartar nuevos riesgos.

La investigación ahora busca determinar el origen del paquete, cómo ingresó a la institución y por qué permaneció sin ser abierto durante tanto tiempo. Mientras tanto, el episodio volvió a poner en foco los protocolos de seguridad en dependencias oficiales.