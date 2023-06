Irresponsabilidad al volante: Conductor alcoholizado choca y se niega a someterse a prueba de alcoholemia

Llegando a 473, el dueño del Gol Trend se precipitaba a doblar cuando el BMW se cruzó de carril, poniendo en peligro la vida de ambos conductores. El propietario del Gol, identificado como Bruno, en conversación con el diario relató el momento crítico: "Alcancé a frenar con todo y pegar un volantazo hacia la derecha".



Bruno no perdió el conocimiento y pudo escuchar claramente las primeras palabras pronunciadas por el conductor del BMW: "Me chupa un huevo, total me compro otro".

La conducta irresponsable no terminó ahí, él conductor del BMW se negó a realizar la prueba de alcoholemia, agravando aún más la situación. Además, insultó a la familia de la víctima, generando un clima de tensión en el lugar del accidente.

El móvil policial de la zona llegó al lugar de los hechos y llevó a cabo un peritaje de manera informal. El SAME también estaba allí y constato que los implicados no tengan lesiones graves. Posteriormente, el padre de la víctima decidió trasladarlo a una guardia médica.