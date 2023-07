Joven baleado fingió su muerte para sobrevivir

Un joven de 27 años fue baleado en la cara y fingió su muerte para salvarse. El hecho ocurrió el sábado pasado en la ciudad cordobesa de Tanti.

Según relató la víctima, sin darse cuenta rozó con su camioneta a otro vehículo y el conductor de ese rodado lo siguió por la ruta y le cruzó el auto. "De la nada salís y te meten un tiro", lamentó el joven que reservó su identidad.

El joven aseguró que saliendo de Tanti le cruzan el auto. "Se bajaron para apuntarme en la cabeza y uno me dice 'bajate o te mato'. Forcejeamos, tenía el arma apuntándome a la cabeza y en un momento sentí la explosión", narró.

“Nunca imaginé que me iban a disparar, metió la mano dentro de la camioneta y con la otra intentó abrir la puerta, le cerré la puerta e intenté doblarle el brazo y ahí sentí la explosión, me tiré hacia la derecha y me quedé ahí por las dudas me volvieran a disparar”, contó.

Y continuó: "Me tuve que hacer el muerto porque pensé que me iban a volver a disparar. Me tiré sobre el asiento, solo sentía calor en la cara, me chorreaba sangre".

"Manejé unos 15 kilómetros con una mano en la cara y otra en el volante”, agregó. Además precisó que los médicos del Hospital Domingo Funes resolvieron aguardar para decidir si le extraerán o no la bala que está alojada en la zona debajo del ojo.

“Llegué a reconocer a uno, a los otros no, son de Tanti. Todos me dijeron que son unos locos. Estaban pasados de rosca seguro”, aseguró.