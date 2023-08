Quiso atacar a su exnovia y lo mordieron dos perros en barrio Aeropuerto

Un salvaje que fue hasta la casa de su expareja en barrio Aeropuerto para golpearla terminó siendo atacado y mordido por dos perros, informaron ayer fuentes policiales.

De acuerdo a los voceros, todo se inició cuando un hombre se dirigió hasta el domicilio de su antigua novia, en las calles 2 y 90. Ella escuchó ruidos extraños y sospechosos y llamó al 911, por lo que un patrullero se acercó al lugar. Al hacerlo, el revoltoso estaba justo pateando la puerta principal, que llegó a derribar.

Al observar a los uniformados, comenzó a correr para darse a la fuga y, desesperado, ingresó a un terreno lindante a la propiedad de su ex, al que ingresó saltando. Sin embargo, no contaba con que allí se toparía con dos canes, que no dudaron en abalanzarse sobre él y morderlo.

Los voceros consultados por este multimedio aseveraron que el sujeto terminó con importantes lesiones en diferentes partes de su cuerpo, sobre todo en la zona de la cara y las manos. Para huir de los animales, resolvió salir nuevamente hacia la calle, donde lo aguardaban los numerarios, quienes lo esposaron y aprehendieron.

En las próximas horas deberá prestar declaración testimonial ante la fiscalía penal en turno.