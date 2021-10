Salvaje robo a una empleada en una panadería

Durante la jornada de ayer una joven fue víctima de un violento robo por parte de tres delincuentes, quienes a punta de pistola ingresaron a la panadería en la que trabaja y le robaron el dinero de la recaudación.

“Me encañonaron y me amenazaron. Me sacaron todo”, comenzó contando la damnificada en sus redes sociales. “Recién había abierto por lo tanto solo había 1.500 pesos en la caja. Como no les fue suficiente comenzó el hostigamiento. Apuntándome con un arma me sacaron lo poco que tenía: el celular, las llaves de mi casa, el DNI, tarjeta de crédito y débito. Me arruinaron”, detalló la joven.

Cabe mencionar que, según agregó la muchacha, antes de retirarse del lugar los hampones efectuaron un par de disparos al suelo, con el simple objetivo de atemorizar a la empleada, que no había opuesto ningún tipo de resistencia. Para su fortuna, el proyectil no impactó en su humanidad.

“Ademas de la situación espantosa y traumática que apenas me dejó dormir, me sacaron el celular que todavía no terminé de pagar”, concluyó indignada. Por su parte, en lo que respecta a los autores del hecho, al cierre de esta edición no había pistas sobre el paradero o la identidad de los mismos.