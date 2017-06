Camba empató en Burzaco y no se rinde en la lucha por la permanencia

Igualó 1 a 1 ante San Martín, en el partido postergado de la fecha 29. El Rojo quedó a cuatro puntos de Argentino de Merlo en los promedios

En el marco de la vigésimo novena fecha del torneo de la Primera C, en un partido que había quedado pendiente, Cambaceres visitó a San Martín en Burzaco y se trajo un empate 1 a 1. De esta manera, pudo descontarle un punto a Argentino de Merlo en la lucha de los promedios; la distancia es ahora de cuatro unidades.

Los goles fueron de David Ledesma, para el local, y Claudio Azaldegui, para la visita.

El Rojo tuvo chances para irse en ventaja al entretiempo, pero no manejó bien la pelota. Camba tuvo actitud pero no fútbol, por lo que no pudo doblegar a San Martín. El encuentro fue muy luchado y el conjunto dirigido por Ricardo Kuzemka no esquivó el roce, asumiendo el compromiso como una final.

Los de Ensenada contaron con situaciones en los pies de Diego Ledesma y Gustavo Azcona, mientras que una de las más claras fue en el inicio del choque, a los 8 minutos, cuando de cabeza avisó Mariano Romero, sobre el segundo palo. La falta de precisión impidió que el Rojo pudiera ponerse arriba en el marcador.

Luego de cierta meseta en el juego, de algunas tapadas claves del arquero Juan Arias Navarro y de un dominio alternado, culminó el acto inicial.

Rápidamente, sobre los 9 del complemento, otra chance clara de Cambaceres tuvo lugar con la irrupción de Azcona, quien definió cruzado, cerca del palo derecho de Santiago Sedin.

Un rato después, Daniel Córdoba se fue expulsado directamente por un dura entrada, pero, cuando parecía que todo se encaminaba para el lado del Rojo, Galo Campomaggio cometió una infracción infantil y se tuvo que ir antes al vestuario por doble amarilla.

A los 32 minutos del segundo tiempo se rompió la paridad. David Ledesma, delantero del local, plasmó el triunfo parcial.

No obstante, el elenco visitante, luego del saque de mitad de campo, lo igualó rápidamente: tras unos rebotes, Azaldegui marcó el 1 a 1 final.

Más adelante, sobre los 35’, Azcona se perdió una clara oportunidad y, unos minutos más tarde, desperdició otra chance Diego Ayala.

Tendrá poco descanso

De cara a su participación en el próximo Torneo Federal B, el conjunto dirigido por Uriel Parrado se aseguró dos refuerzos para, de esta forma, poder llegar con el mejor nivel de competencia a la cita nacional.

La primera incorporación fue un defensor, Isaberino Prieto, quien en la última temporada jugó en La Plata Fútbol Club.

Por su parte, la segunda cara nueva en CRIBA es la de Damián Silva, proveniente de Deportivo Coreano, rival del Azulado en el Torneo Federal C.