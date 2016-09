Icardi: "no sé que más tengo que hacer para estar en la selección"

El delantero argentino Mauro Icardi rechazó hoy que su ausecia de las convocatorias al seleccionado sea porque no es "querido en el grupo".

"Son decisiones del entrenador. Yo el año pasado hice lo mío, aunque sé que podría haber hecho más, y este año espero hacerlo mejor. No creo que no me hayan llamado porque no soy querido en el grupo", consideró en conferencia de prensa.

El capitán del Internazionale de Milan, que en la última fecha de la Serie A italiana le dio la victoria a su equipo con dos goles, también valoró a uno de sus competidores en el combinado albiceleste: Gonzalo Higuaín.

"Vale los 90 millones que ha pagado la `Juve´ (Juventus) porque hizo 36 goles en Italia", elogió a "Pipa".

Varias veces se habló de la posibilidad de que Icardi fuera convocado al seleccionado argentino, y tras la llegada de Edgardo Bauza, se ha vuelto a pensar en que el rosarino podría tener una chance.