Con frío, festejaron los padres en la ciudad

















La jornada fría y ventosa de ayer no resultó un impedimento para que en miles de hogares de La Plata se festejara el Día del Padre. Algunos, fieles a su estilo paternal, decidieron demostrar sus habilidades y preparar el típico asado del mediodía, mientras que otros prefirieron ser agasajados con platos que prepararon sus parejas o hijos. Aunque en algunos casos escasearon los regalos, en ninguno faltó la calidez ni el amor de las familias, que aprovecharon la fecha para brindar un homenaje a estos pilares de los hogares.

Las palabras de los homenajeados

Fernando Ciancio

Administrador gubernamental

“Lo pasé bárbaro. Fuimos con los chicos al Planetario para ver la película Belisario. Ser padre es el regalo más grande que me dio la vida y trato de disfrutar cada momento que pasamos juntos.

También aprendo mucho de ellos”.

Orlando Tenreyro

Bancario

“Después de almorzar en familia vinimos al centro a tomar un café. Soy papá de cinco hijos y tengo doce nietos. Me tocó criarlos en generaciones muy distintas, y uno tiene que ir adaptándose a los tiempos, siendo padre como puede. Vamos a festejar”.

Carlos Ianelli

Empleado de comercio

“Fue un día genial, en familia, paseando un rato por la plaza con el nene. Es mi primer Día del Padre. Cuando me enteré de que iba a ser papá me puse chocho y empecé a lagrimear. Es lo más importante que me pasó en la vida. Dejás de ser vos, y todo pasa a ser para él”.

Jonatan Maldonado

Empleado administrativo

“Lo pasamos muy bien, vinimos a jugar a la plaza con los chicos y a tomar mate. Me encanta ser papá y es lo mejor que te puede pasar en la vida, aunque a veces te hacen renegar. Fui padre a los 19 años, y a pesar de que no sabía lo que me esperaba, lo tomé muy bien”.

Ítalo Panarase

Docente jubilado

“Fue un día bárbaro, en el que compartí con mi hijo Franco un almuerzo, una caminata por la ciudad y una extensa charla. Ser padre es muy importante, es una gran responsabilidad y al mismo tiempo es algo para disfrutar. Cuando supe que iba a ser papá fue algo hermoso que me cambió la vida, pero recuerdo que tenía temores. Es algo nuevo, que cambia un montón de sensaciones”.