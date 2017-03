Hallan restos humanos precolombinos de hace alrededor de 2.000 años

Un grupo de trabajadores descubrió restos humanos del período precolombino mientras realizaba obras de ampliación en una escuela de Ticucho, en el departamento de Trancas, 70 kilómetros al norte de San Miguel de Tucumán. Especialistas abocados a su análisis informaron que datan de entre 1.500 y 2.000 años.

Osvaldo Díaz, a cargo del área de Arqueología de la Dirección de Patrimonio del Ente de Cultura de Tucumán, informó en un comunicado que “al producirse el hallazgo las autoridades de la escuela se comunicaron con la Policía Forense, que de inmediato envió una odontóloga para realizar las primeras investigaciones” porque “podía tratarse de cadáveres de la época de la dictadura o de homicidios más actuales”. “Cuando la dentista determinó que eran restos arqueológicos, el comisario del lugar me notificó y se iniciaron los trabajos en conjunto con la comisión de rescate del Instituto de Arqueología y Museo (IAM) perteneciente a la Universidad Nacional Tucumán”, agregó el especialista. Este hallazgo se suma al de hace un mes cuando obreros que realizaban tareas de excavación en una calle de Tafí Viejo encontraron una urna funeraria con restos humanos .

Descubren diario argentino de 1908 en la Cordillera

La edición de un diario impreso en noviembre de 1908, Le Courrier de La Plata, fue encontrada casi intacta 109 años después. Fue el montañista chileno Vicente Gamboa quien rescató los restos de ese periódico del lado mendocino de la Cordillera de los Andes la semana pasada.

Tras una expedición al cerro Tolosa, Gamboa tomó dimensión de que su hallazgo tenía altísimo valor histórico. Le Courrier de La Plata se fundó en 1865 para informar a la comunidad francesa en la Argentina y se editó hasta 1946. “Que fuera de La Plata no señala a nuestra ciudad, sino a la zona del Río de La Plata, de allí el nombre” explicaron expertos en el tema.

“El domingo, saliendo desde el campamento para intentar subir a la cumbre del cerro Tolosa, nos dirigimos con mis amigos a la base del glaciar que baja desde el cerro México. Como no teníamos claridad de la ruta para llegar al collado que comparten estos cerros, nos fuimos metiendo por una canaleta que nos dejó alejados del camino”, explicó el montañista a la prensa.

“Lo vi en una parada de descanso, arriba de una roca. Le dí una revisión breve. Pensé que podría ser algún testimonio, que es común en las montañas”, relató. “Recién cuando llegué al campamento comencé a revisar y me di cuenta de que era un periódico, que estaba escrito en francés y que era del año 1908. Se trata de 108 años. Es tan viejo que no he podido abrirlo completamente pues las hojas se desarman”, agregó Gamboa, preocupado con el futuro de este documento histórico, sobre el cual se pregunta cómo conservarlo.