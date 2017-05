Horóscopo correspondiente al jueves 11 de mayo de 2017

ARIES

Su expectativa económica puede verse encaminada antes de lo que usted imagina. No se detenga frente a ciertos inconvenientes que surgen en el área laboral. Lucidez.



TAURO

Su interés por esa persona de su entorno laboral es notorio. Trate de generar alguna situación que lo ayude a tratar de concretar su acercamiento. Debería tratar de calmar su ansiedad.



GÉMINIS

Soluciona un problema que tiene en el plano laboral. Sus papeles pueden traerle alguna respuesta que usted está esperando. No se sorprenda si lo vuelven a llamar de un antiguo lugar de trabajo.



CÁNCER

Le restará importancia a un problema afectivo que en otro momento le habría resultado más que molesto. Su vida económica podría tomar otro rumbo. Hasta no ver no crea.



LEO

Nuevo rumbo en su parte afectiva, deja de lado una ilusión para buscar algo que realmente pueda dársele. Su inspiración estará orientada directamente hacia su nuevo proyecto laboral.



VIRGO

Sin esperarlo le adelantan una novedad que es de su interés. Es posible que se produzca un cambio en su forma de sentir las cosas. Evolución. La relación de pareja mejora.



LIBRA

Su ansiedad comienza a calmarse desde una noticia positiva que llega en el plano laboral. Su sugestión es muy alta asique debería tratar de calmarse y no tomar las cosas con desesperación.



ESCORPIO

No postergue los trámites que debe realizar. Hay cosas que no pueden esperar. Una llamada de un amigo lo pondrá muy feliz. Supera un inconveniente con personas de su entorno laboral.



SAGITARIO

Concreta una entrevista que lo hará soñar con una posibilidad laboral muy buena. No se detenga frente a la posibilidad de pedir lo que necesita. Encuentro agradable con alguien que llega a su vida.



CAPRICORNIO

Tendrá una sensación de pérdida al interrumpir relación afectiva. Permítase sentir lo que siente y libérese de la culpa. Lo necesitan en un trabajo que será muy bien recibido.



ACUARIO

Se le presenta una nueva oportunidad laboral que lo hará crecer mucho interiormente. Su capacidad creativa dará que hablar. No se desengañe antes de comprobar las cosas. Falsa alarma.



PISCIS

No debería perder la oportunidad que se le presenta de realizar un pequeño viaje. Ordene sus cosas y haga algo positivo por usted. Si está deseando llamar y no se anima debería vencer el miedo.