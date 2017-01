Horóscopo correspondiente al miércoles 25 de enero de 2017

ARIES

Lo que desea con respecto a esa persona que tiene en mente podría darse, el intento lo debería hacer sin temor a ser rechazado. Su intuición acerca de un tema laboral es acertada.



TAURO

La expectativa en el plano económico de la manera que usted desea es todavía poco posible. Sepa que si mantiene la postura de enojo todo se complicaría en el plano afectivo.



GÉMINIS

Un espacio de tiempo dedicado a la comunicación con sus amigos o a realizar alguna actividad que lo distraiga de su rutina diaria. El compromiso afectivo está al alcance de su mano.



CÁNCER

Para que los problemas de desencuentro con su pareja desaparezcan debería saber cuáles son sus objetivos reales con respecto a la misma. Sugestión frente a un tema interno.



LEO

Su intento con respecto a una relación afectiva que había quedado inconclusa en otro momento de su vida podría darle una alegría interna que su corazón espera.



VIRGO

El proyecto que tiene con respecto a su situación laboral debería combinarla con acción. No tema hacer su justo planteo, ha llegado al punto de jugarse.



LIBRA

La solidaridad empieza por casa, no desatienda los justos pedidos de quienes lo quieren y esperan cosas de usted. La relación con las personas de su entorno laboral crece favorablemente.



ESCORPIO

Un estado anímico poco positivo frente a ciertos inconvenientes que trae el área de sus actividades. Nada es tan absoluto en la vida, debería considerar la posibilidad de que las cosas se revientan.



SAGITARIO

No postergue los llamados que debe realizar a esas personas que pueden ayudarlo en el plano laboral. No vacile en aceptar invitación, conocería personas que lo impactarían.



CAPRICORNIO

Una invitación más que especial lo haría postergar ciertas cosas que debiera hacer en este día. Es bueno que Capricornio priorice los sentimientos a la exigencia de su rutina.



ACUARIO

Posibilidad de viajes por cuestiones de trabajo, trate de realizarlos. Las puertas se abren sobre todo cuando uno insiste en golpearlas. Supera una tristeza.



PISCIS

No debería perder la oportunidad de conectarse con personas nuevas, le llegará una invitación social que le hará bien aceptar. Lo importante de la jornada sería planear nuevos intentos de crecimiento laboral.