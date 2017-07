La UNLP expresó su rechazo al proyecto de ley “antivacunas”

Mediante un comunicado, las autoridades de la Facultad de Medicina se manifestaron en la misma línea que el Ministerio de Salud bonaerense y la comunidad médica en general. Advirtieron sobre el riesgo de la iniciativa

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) expresó ayer su rechazo al proyecto de ley de la diputada del PRO por la Provincia de Buenos Aires Paula Urroz, que plantea eliminar la obligatoriedad de la vacunación.

Por medio de un comunicado publicado en la página web de esa unidad académica, se expresó que la propuesta “produciría un muy importante retroceso en los logros en salud para nuestra población en todos los grupos de edad. La vulnerabilidad a una determinada enfermedad prevenible por vacunación no es exclusiva del no vacunado, sino que pone en riesgo a aquellos que no pueden ser alcanzados por el beneficio de la vacunación debido a su edad o a enfermedades de base”.

De esta manera, la Facultad de Medicina salió al cruce de la iniciativa. La medida, exportada desde Estados Unidos y países de Europa, ha provocado en distintas partes del mundo la reaparición de enfermedades casi erradicadas, como la tos convulsa, la rubeola, la varicela o el mismo sarampión, que a nivel global mata a 400.000 personas.

El comunicado manifiesta, además, que dicha ley “pretende modificar las leyes nacionales 22.090/1983 (obligatoriedad y gratuidad de la vacunación) y 26.061/2005 (protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes). Además, hay jurisprudencia establecida a través de fallo de la Suprema Corte”.

De esta manera, la casa de altos estudios se expresó en la misma línea que diversas comunidades científicas y que la misma ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, quien no demoró en expresar el rechazo de parte del Ministerio ante la catástrofe que desencadenaría la iniciativa.

Al respecto, la ministra manifestó que “la salud pública es un bien de primera necesidad” y expresó que “la inmunización mediante las vacunas ha contribuido decisivamente a su logro, previniendo e incluso erradicando enfermedades de la especie humana”. A su vez, afirmó que “la vacunación forma parte de un derecho de las personas a la protección de la salud”.