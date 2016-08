Una egresada de la Universidad Nacional de La Plata en la NASA

Yamila Miguel, de 34 años, es doctora en Astronomía y actualmente trabaja en la sonda Juno, que hace tan solo dos días consiguió la máxima aproximación a Júpiter

La Astronomía me gustó desde siempre. Las estrellas y los planetas envuelven un gran misterio y, al ser muy curiosa, siempre me llamaron mucho la atención”, contó a Hoy la científica que vivió once años en La Plata.

Luego de estudiar en Argentina y hacer un posdoctorado en Alemania sobre exoplanetas, la experta, hija de madre artista y padre ingeniero, se fue a Francia para seguir trabajando en el tema. Actualmente, es becaria del Observatorio de la Costa Azul de dicho país y trabaja para la NASA en la misión de Juno en Júpiter.

Su trabajo consiste en hacer modelos de atmósferas de mundos que se encuentran fuera del Sistema Solar. “La información que eso te da tiene que ver con la evolución y la formación del suelo rocoso. Juno me traerá, en noviembre, información sobre la gravedad del planeta y la cantidad de agua que hay en su atmósfera”, explicó Yamila.

En este sentido, la astrónoma fanática de la ciencia ficción le contó a Hoy por qué es importante conocer mejor el interior del planeta en cuestión: “Nosotros vivimos inmersos en el mundo de la Astronomía y no nos damos cuenta, la influencia de las estaciones del año. No vemos su importancia ahora mismo pero determinan muchas de las cosas de las que hacemos”. A su vez agregó: “En la Tierra hay agua por los movimientos que tuvo Júpiter en su formación.

Conocer otros planetas nos ayuda a entender nuestro lugar en el universo y, además, conocer otros sistemas que podrían llegar a tener lugares habitables”.

En este sentido, la doctora aseguró haber vivido un momento “surreal” el día que la sonda llegó a la órbita del planeta con mayor masa del Sistema Solar. Todos los investigadores involucrados en el proyecto fueron invitados a la NASA junto a sus familias: “Hubo una sala especial en la que mirábamos en directo lo que pasaba en la toma de decisiones”, describió.

La situación en Argentina

En los países en los que Yamila Miguel lleva a cabo su trabajo (Francia y Estados Unidos) se invierte mucho dinero para apoyar los proyectos científicos, lo que explica por qué es ahí donde se desarrollan las investigaciones más relevantes.

En este sentido, desde el punto de vista del desarrollo de la Astronomía en nuestro país, la egresada platense asegura: “En mi campo de trabajo, Argentina tiene realizados trabajos de gran impacto internacional. Tenemos excelentes profesionales en el país”.

Sin embargo, agregó: “El problema de los expertos es tener que preocuparse por la cantidad de dinero para becas, ingresos a carreras de investigación y viajes a congresos internacionales. Si estuviéramos desarrollados en ese sentido, desde el extranjero nos darían más importancia”.

Su paso por la ciudad de las diagonales

La científica oriunda de Banfield, Provincia de Buenos Aires, pasó gran parte de su juventud en La Plata.

En el año 2000 comenzó a estudiar en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP para luego convertirse en Doctora en 2011.

“Muchos de los grandes momentos de mi vida fueron en La Plata, siempre va a estar en mi corazón. Tengo anécdotas en todos los rincones y me encanta ir”, aseguró Yamila. Además agregó: “Siempre que vuelvo a Argentina paso unos días por allá. La mayoría de mis mejores amigos los conocí ahí”.

Los mismos gratos recuerdos tiene de la Universidad, donde no solo se instruyó sino que también dio sus primeros pasos profesionales: “La siento como mi casa, disfruto ir de visita, contar lo que estoy haciendo hoy en día e interactuar con gente que trabaja allí”.

La científica pasó de ayudar con las tareas de divulgación de astronomía y dar visitas guiadas en el Museo de la ciudad a vivir en Francia y pertenecer a la sede Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, localizada en Pasadena, Los Ángeles.

Sin embargo, “la idea de volver a trabajar en Argentina siempre está presente. Cuando vuelvo, sigo colaborando con el equipo de ciencias planetarias de la UNLP”, explicó .

En este sentido, Yamila desea, algún día, dictar seminarios en el país sobre los trabajos que realizó y realiza en el extranjero: “El intercambio y la colaboración entre distintas instituciones es fundamental para el crecimiento”.