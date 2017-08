Agregaron más de $1.448 millones al Presupuesto de la Legislatura bonaerense

Así se desprende de los resultados informados recientemente por la Contaduría General de la Provincia, correspondientes al ejercicio 2016. Este año, en plena campaña electoral, también se están instrumentando millonarios incrementos presupuestarios. La “cajita feliz” de la política bonaerense

Para reducir gastos debe haber un ajuste en la política. Si los políticos no nos ajustamos, hay que ajustar cargos y asesores”. Estas palabras fueron pronunciadas por la gobernadora María Eugenia Vidal el pasado 20 de julio.

En algunos ámbitos políticos e institucionales de la Provincia, la realidad, que, como decía Juan Domingo Perón, es la única verdad, poco tiene que ver con la austeridad que profesan algunos candidatos en tiempos electorales. Por ejemplo, ambas cámaras del Parlamento provincial, cuyas máximas autoridades (el vicegobernador Daniel Salvador y el diputado Manuel Mosca) forman parte del frente oficialista Cambiemos, exhiben números que muestran una llamativa proliferación de recursos. No por casualidad, desde hace años muchos apodan a la Legislatura bonaerense “la cajita feliz” de la política.

Según la Contaduría General de la Provincia, durante el año pasado el Presupuesto de la Legislatura bonaerense tuvo modificaciones por un total de $1.448.326.850 respecto al proyecto original que habían aprobado los propios legisladores. Para tener una idea de la magnitud de esta ampliación presupuestaria, esa suma alcanzaría para construir cuatro hospitales de 700 metros cuadrados o para comprar 1.200 patrulleros blindados.

En el caso de la Cámara de Diputados bonaerense, la ampliación presupuestaria se registró, principalmente, en el área de gastos de personal: a fines de 2016 se desembolsaron casi $496 millones más de lo que se había pautado a comienzos del año pasado. Una parte importante de esta erogación habría terminado en los bolsillos de asesores y punteros políticos. Asimismo, un punto que llama la atención del gasto de la Cámara de Diputados son las denominadas “transferencias” que, entre otras erogaciones. incluyen el pago discrecional de becas y subsidios. Solo en 2016, las transferencias se incrementaron en $188 millones respecto al presupuesto original.

El año pasado, a raíz del acuerdo de gobernabilidad entre Cambiemos y el Frente Renovador, el presidente de la Cámara de Diputados fue el massista Jorge Sarghini, quien en diciembre le cedió su lugar a Mosca. Este último es esposo de Gladys González, la exinterventora del gremio SOMU que lideraba Omar “El Caballo” Suárez y que es considerada como una de las políticas bonaerenses preferidas del gurú macrista Jaime Durán Barba. No por casualidad, y pese a que prácticamente es una desconocida para el electorado bonaerense, terminó siendo la compañera de Esteban Bullrich en la lista de senadores nacionales de Cambiemos.

Lejos de implicar un cambio, el presupuesto de la Cámara baja volvió a incrementarse sustancialmente en lo que va de la gestión de Mosca. Solo en el rubro gasto de personal se contempla gastar este año $375 millones más respecto a lo ejecutados en 2016, mientras que se presupuestó un aumento de $176 millones en el rubro transferencias. Estos números, a su vez, serían provisorios: tal como sucedió el año pasado, seguramente sufrirá modificación en los próximos meses.

Es más, distintos legisladores consultados por diario Hoy reconocieron que desde la Presidencia de la Cámara les ofrecieron incrementar la caja de viáticos. Algunos hasta sintieron vergüenza y rechazaron el ofrecimiento.

“El gasto político está muy mal visto en la sociedad”

Roberto Bacman

Sociólogo. Titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP)

“El gasto político está muy mal visto en toda la sociedad, sin distinciones de banderías, lo que se refleja en un descreimiento de buena parte del electorado en la clase dirigente.

La gente ve que los políticos no cumplen con su palabra y realizan gastos que nada tienen que ver con solucionarle los problemas a los que menos tienen, que son las personas a las que dicen representar.

El aumento en los presupuestos de ambas Cámaras en la Provincia de Buenos Aires no hace más que demostrar el accionar de la vieja política, cuando Cambiemos lo que decía en 2015 en campaña electoral era que venía a luchar contra estas prácticas. Todo esto es visto como una situación que no ayuda de ninguna manera a la Argentina en su conjunto, sobre todo en medio de una fuerte crisis social y económica y en momentos en que se le pide a la sociedad que disminuya sus pretensiones económicas”.

“El uso político del Presupuesto es inmoral”

Marcos Novaro

Sociólogo. Historiador. Intelectual

“Hay un problema estructural de la política nacional, que es el uso del Presupuesto legislativo para financiar la política partidaria. En la Legislatura bonaerense esto es algo que se ve con muchísima claridad. Por eso muchas veces un dirigente bonaerense prefiere ser candidato para la Legislatura provincial, porque termina ganando mayor cantidad de dinero que en el Congreso nacional, algo inconcebible.

Después está la enorme fragmentación de los bloques, lo que encarece la tarea de formar mayorías, y buena parte de los mecanismos que tienen las autoridades legislativas tienen que ver con el manejo de los Presupuestos para comprar favores de los legisladores. El uso político del Presupuesto es inmoral. La política debe transparentar el tema de los gastos políticos de una vez por todas, hacer público todo esto y que las decisiones sobre gastos en la Legislatura sean públicas y la gente sepa cuánta plata recibe cada legislador para pagar a cada asesor o para que viaje en pequeñas cajitas que se reparten”.

“Hay más asesores que empleados en la Legislatura, una locura”

Orlando D’Adamo

Director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (Copub)

“Cualquier tipo de aumento en el gasto político molesta a la gente, esto es una realidad, así como también lo es la decisión de la clase de aumentarse su Presupuesto casi 20 puntos más que la inflación para el aumento del gasto político. Esto molesta además porque se trata de un incremento en una época de crisis económica muy fuerte, y la explicación que da el Gobierno es que este aumento acompañó el alza inflacionaria, algo que no es así. Esto para la gente es muy difícil de digerir por las cifras tan altas que se manejan, que son millonarias en el gasto político. A la gente estas cosas le caen muy mal, los políticos deberían ser muy cuidadosos.

Hay más asesores de diputados y senadores que empleados en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, es una verdadera locura eso. Es inentendible cómo la clase política no piensa en este tipo de situaciones”.

Salarios de hasta 173.000 pesos por mes

Según pudo saber este diario, el salario más bajo de un diputado provincial es de $115.675 pesos en bruto y el más alto, producto de la antigüedad, llega a $173.000. A su vez, cada legislador cuenta con una caja de entre $60.000 y $120.000 por mes para entregar becas y subsidios. Estas sumas se distribuyen desde marzo a diciembre.

Respecto a los empleados o asesores, cada diputado cuenta con 3.000 módulos para entregar en forma discrecional. Cada módulo equivale a $131,80, lo que totaliza un mínimo de $395.400 mensuales para repartir entre quienes lo acompañan.

El que menos cobra corresponde a la categoría 1 que percibe 90 módulos ($9.631 por mes), mientras que el asesor o colaborador con el rango más alto -categoría 25- puede llegar a percibir hasta 450 módulos, es decir, unos $49.122. A esto hay que sumarle los viáticos -vales de nafta, comida de eventos, etc- que van de un mínimo de $8.000 hasta los $30.000 mensuales por diputado. Esto constituye una caja extra de entre $100.000 y $360.000 por año para cada legislador. En definitiva, cada legislador le sale a los bonaerenses, en promedio, 631.075 pesos por mes en blanco, o sea, unos 7,7 millones de pesos anuales.

La Ley 14.886, que es sobre el Presupuesto de la Cámara baja, en su artículo 2 dice: “Fíjase en novecientos diez (910) el número de cargos correspondientes al personal de planta permanente con estabilidad, en noventa y dos (92) el número de cargos correspondientes a diputados y seis (6) funcionarios de ley, en ciento quince (115) el número de cargos correspondientes al personal de planta permanente sin estabilidad y en doscientos veinticuatro (224) el número de cargos correspondientes al personal de planta temporaria”.

A esto, según informaron fuente legislativas a diario Hoy, se le suman entre 1.100 y 1.300 contratos políticos vinculados a los diputados, los cuales tienen un año de duración.

En el Senado dicen que ahorran y construirán un nuevo edificio

Ante una consulta de diario Hoy, voceros del vicegobernador Daniel Salvador, que ejerce la Presidencia del Senado bonaerense, dijeron tener “números muy diferentes a los que figuran en la Contaduría de la Provincia”.

“El Presupuesto del Senado es siempre un porcentaje fijo sobre el total del Presupuesto provincial y equivale a aproximadamente el 0,7 por ciento de dicho presupuesto provincial. Por ende, solo si aumenta el Presupuesto provincial, automáticamente, aumenta el Presupuesto del Senado”, informaron.

Agregaron: “Nunca en los casi dos años de la administración actual se pidió ningún incremento excepcional de Presupuesto. Por el contrario, en el ejercicio de 2016 no fueron gastados $350 millones, ahorro que permite contar con los recursos necesarios para construir un nuevo edificio, eventualmente destinado y planificado ex profeso para la biblioteca, decisión que aún no fue tomada. Y en el presente año, la previsión es reducir el gasto en un 20 por ciento que equivale aproximadamente a 400 millones de pesos”.

Según la Contaduría de la Provincia, la Cámara alta amplió su Presupuesto en $718.426.850 durante 2016. Y este año se le sumaron importantes subas. Por ejemplo, se incrementó en $279 millones las partidas para el gasto de personal, en comparación con lo ejecutado durante 2016.

En tanto, desde la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense, a cargo de Manuel Mosca, dijeron desconocer los números de la Contaduría General de la Provincia y evitaron hacer declaraciones al respecto.

El aumento

$1.448.326.850 es el refuerzo presupuestario que recibió la Legislatura solo en 2016. Con este dinero se podría:

- Hacer 4 hospitales de 700 metros cuadrados

- Comprar 1.200 patrulleros blindados

- Hacer 1.400 kilómetros de rutas

- Construir una cárcel con capacidad para alojar a mil internos