Identificaron al gendarme que disparó contra Pablo Grillo

Una reconstrucción a cargo del Mapa de la Policía del momento en el que le tiraron un cartucho de gas lacrimógeno a Pablo Grillo permitió identificar al gendarme que disparó contra el fotoreportero y lo dejó en coma. Con imágenes de distintos medios y detalles precisos acerca de la hora, la escena y el operativo desplegado por el gobierno, la investigación aporta datos centrales para dar con el responsable del tiro: su apellido es Guerrero, su cargo es el de Cabo Primero y su número de legajo es 103208.

“El tirador pertenece a la unidad móvil número 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI)”, sostiene el trabajo que contó con la participación de la Revista Crisis, el CELS y ARGRA. “Es evidente que el tiro de Guerrero que impactó en la cabeza de Pablo no fue un hecho aislado. Los disparos realizados de modo horizontal transgrediendo todos los manuales y protocolos son reiterados y sistemáticos”, refuerzan en esta segunda reconstrucción del Mapa de la Policía.

Unas horas antes de que se conociera este nuevo material, Patricia Bullrich defendió el accionar del gobierno durante la represión del miércoles en la marcha en apoyo a los jubilados. “Todos los gendarmes tiran como tienen que tirar”, dijo en vivo en el estudio del canal LN+. Mientras pasaban imágenes del momento del impacto, la ministra describió hechos que no se ajustan a la realidad.”Rebota dos veces antes, y vuelve tocar un hierro. Yo no tengo el parte médico y no sé si le pegó la granada o cómo entró”, agregó y catalogó como “arma mortal” a la estructura de fierros que se ve delante de Grillo.

En tanto, la investigación del Mapa de la Policía remarca que “la responsable mayor del operativo es Patricia Bullrich”. Pero marcó algo más: “Su implicación se ve incrementada por su encubrimiento como cómplice por las falsedades que vertió en los medios de comunicación luego de los acontecimientos”. Mientras Grillo peleaba por su vida, la ministra salió a decir que estaba preso y que trabajaba en la Municipalidad de Lanús, entre otras falsedades.

En su posteo de la reconstrucción del ataque a Grillo, el Mapa de la Policía reiteró la importancia del aporte de cada material para realizar la investigación. “Una vez más queda demostrada la potencia de lo colectivo en la construcción de la verdad histórica. Las mentiras del poder se desmoronan cuando la ciudadanía se activa”, señala esta iniciativa creada por diversos organismos de Derechos Humanos.