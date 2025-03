Exabogada de Hayden Davis apuntó contra el entorno de Milei por la estafa de $Libra

En medio del escándalo por la criptomoneda $Libra, la exabogada de Hayden Davis, Yanina Nicoletti, rompió el silencio y lanzó fuertes acusaciones contra el círculo más próximo al presidente Javier Milei. Según la letrada, su antiguo defendido no participó de ninguna maniobra fraudulenta y, si existió un delito, "hubo vivos cerca del Presidente que hicieron dinero". Además, reveló que Davis recibió amenazas de muerte que lo obligaron a mudarse y contratar seguridad privada para él y su familia.

El 14 de febrero, Milei promocionó la memecoin en sus redes sociales, desatando una ola de cuestionamientos que pusieron a Davis en el centro de la escena. Días antes, el joven estadounidense había visitado la Casa Rosada, lo que generó sospechas sobre el vínculo entre ambos. Nicoletti aclaró que Davis se acercó a la Argentina con intenciones de realizar inversiones legales y que rechazó propuestas irregulares de personas con respaldo político. "Le advertí que podía terminar en Tribunales si aceptaba esos negocios", aseguró.

En referencia a cómo Davis llegó al mandatario, la letrada afirmó que el primer contacto se produjo en un evento tecnológico previo al Tech Forum de Buenos Aires. Sin embargo, evitó brindar detalles amparándose en el secreto profesional. También sembró dudas sobre el repentino cambio de abogados de Davis en Argentina, quienes tienen vínculos con el macrismo, y destacó que, desde el escándalo, el entorno presidencial ha intentado comunicarse con él.

Nicoletti cuestionó el silencio del Presidente y sugirió que hay intereses ocultos: "Milei responde a todo en Twitter, pero de este tema no dice nada. Alguien del entorno aprovechó la situación para obtener ganancias". A pesar de no representar más a Davis, aseguró que continuará defendiendo su imagen y sosteniendo su inocencia. Además, afirmó que Davis no tiene intención de regresar al país para declarar, ya que no percibe garantías legales ni políticas para hacerlo.