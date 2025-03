Acuerdo con el FMI: Carrió apoyó el DNU de Milei

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que apoyará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dictó el Presidente Milei para cerrar un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según la exdiputada nacional, se trata de un instrumento fundamental para avanzar con el programa de estabilización que eligió el Gobierno.

“La situación del Banco Central es muy difícil en la Argentina. Si no tiene un resorte de dinero fresco, no se puede avanzar en el programa de estabilización. Hay que aprobar el DNU, que no comparto que sea DNU pero lo voy a apoyar porque el pueblo argentino está por encima de este Gobierno”, expresó la exlegisladora en declaraciones periodísticas. En ese sentido, Carrió marcó que el plan económico que delineó La Libertad Avanza no es de su agrado, pero que la población lo respaldó en las urnas al elegir a Milei como presidente. “Yo no comparto el plan, pero fue votado por la sociedad”, concluyó la abogada.