Alfonsín le "reprochó" a la UCR no tener "más participación" en las decisiones de gobierno

El diputado nacional Ricardo Alfonsín (UCR) reclamó a su partido no tener "más participación" en las decisiones de gobierno -en el marco de la conformación del frente Cambiemos- y aclaró que "no es un reproche al Pro" sino a su propio espacio político.

"Me parece que la UCR no ha estado actuando en el último año como se había comprometido a hacerlo en Gualeguaychú -donde el partido votó ser parte de la coalición gobernante-. No ha tratado de influir en las decisiones para que la orientación de la gestión no se vuelque a esto", lamentó anoche el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín que además tildó el estilo gobernante de "liberal".

"Yo no le reprocho al Pro, le reprocho a mi partido, que no entendió que lo mejor era crear un mecanismo para que opináramos de cada cuestión. También hubo errores que no fueron enmendados: dólar futuro y mineras", citó.

Según Alfonsín, "hay decisiones que se toman y no pasan por el Congreso. Respecto de esas decisiones, el partido no participó como se había comprometido", insistió.

"Yo acompañé lo que creí que debía acompañar", aseguró el legislador, y argumentó que "la primera responsabilidad de la UCR es exigir instancias de diálogo en Cambiemos".

Consultado por la coyuntura dijo que "complican los paros y las marchas, pero complican más lo que hicieron los sectores económicos concentrados".

Por otra parte, aseguró que "no hay" intentos de desestabilización sino "grupos minoritarios que a veces tienen micrófono para decir cosas. No creo que estos grupos minoritarios tengan la posibilidad de bloquear la gestión del Gobierno, no lo creo".

También pidió "más diálogo" en lo vinculado a las negociaciones paritarias con los docentes; y negó que le interesen "los cargos", al ser consultado sobre las elecciones legislativas de octubre próximo.