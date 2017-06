Cayeron las acciones argentinas y subió el dólar a un máximo histórico

La divisa subió 28 centavos

Las reacciones a la negativa de la banca Morgan Stanley de no mejorar la categoría de mercado del país dejaron importantes efectos. Los papeles nacionales se hundieron en Wall Street hasta un 8,7 por ciento

Los papeles argentinos que cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo la forma de ADR se desplomaron ayer hasta casi un 10,2%, luego de que la banca de inversión Morgan Stanley Capital International (MSCI) decidiera mantener a la Argentina en la categoría marginal de “mercado de frontera”, o periférico, hasta mediados de 2018.

Entre las principales caídas, se destacan la de Petrobras Argentina en un 8,7%, la de Pampa Energía en un 8%, y la de YPF en un 7%. Además, la baja de Cresud en un 6,3%, IRSA en un 5,7%, Grupo Financiero Banco Galicia en un 5,3%, y Telecom en un 5,2%.

Tras la decisión del MSCI, el país se mantiene bajo la carátula de “fronterizo” -en la que está desde 2009- al menos por más de un año, donde comparte el estatus con países como Croacia, Lituania, Nigeria, Kenia, Kuwait y Bangladesh. El gestor de índices de la banca de inversión expresó el pasado martes que decidió no incorporar a la Argentina a su referente de mercados emergentes debido a la preocupación de los inversores, que aún esperan ver si las reformas del mercado pueden mantenerse largo tiempo para convertirse en irreversibles.

Asimismo, los papeles líderes profundizaban las pérdidas en la Bolsa de Comercio porteña, donde el índice Merval bajaba un 4,81%. También en el ámbito porteño el mercado de renta fija, el bono BONAR 2020, sumaba 0,11% a 1.854 pesos por cada lámina de 100 dólares y el BONAR 2024 caía 0,29%, a 1.888 pesos.

Nuevo récord del dólar

El dólar mayorista alcanzó ayer un nuevo máximo histórico de 16,54 pesos para la venta. De este modo, el billete alcanzó un nuevo máximo histórico, superando el récord de $ 16,41 marcado el 22 de mayo pasado. En el mercado mayorista llegó a escalar a $16,50, pero perdió fuerza sobre la segunda parte de la rueda y cerró en 16,22 pesos. La volatilidad de la moneda extranjera es otra razón, al igual que la caída de las acciones, que explica que el país no ascendiera a la categoría de “emergente”.

“Una emisión de este tipo es posible gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en la Argentina y en el futuro de nuestra economía”, señaló el ministro de Finanzas, Luis Caputo, para justificar la emisión del bono a cien años y dejando de lado la usurera tasa de interés por la que se realizó la operación.

La sorpresiva decisión del Gobierno nacional de endeudar al país por un siglo se dio casualmente tres días antes de que se conociera la decisión del MSCI, lo cual hace pensar que la emisión del bono podría haberse producido para ser incorporados al listado de “mercados emergentes”. El gabinete de Mauricio Macri apostó, pero no obtuvo la resolución positiva que esperaba.

La última semana de la divisa extranjera

- Miércoles 14/06: 16,15

- Jueves 15/06: 16,20

- Viernes 16/06: 16,30

- Lunes 19/06: 16,39

- Martes 20/06

- Miércoles 21/06: 16,54

Declive de los papeles nacionales en Wall Street

- Petrobras ARG: -8,7%

- Pampa Energía: -8%

- YPF: -7%

- Cresud: -6,3%

- IRSA: -5,7%

- Banco Galicia: -5,3%

- Telecom: -5,2%

“La fuga de capitales crece de manera vertiginosa”

Fernanda Vallejos

Economista y docente de la UBA

“La insustantibilidad del programa económico tanto en materia fiscal como monetaria está a la vista. El conjunto de medidas que el gobierno de Mauricio Macri ha adoptado llevaron a un dese­quilibrio fiscal importantísimo.

El primer cuatrimestre de este año los intereses por la deuda externa superaron en un 10 por ciento el gasto del sector público nacional, algo que no ocurría desde 2001.

Y por el lado de la política monetaria y financiera también hay un desbarajuste. El Gobierno decidió liberalizar completamente el mercado de cambio y el movimiento del flujo de capitales y esto pone en jaque a la economía.

Hay un proceso de fuerte expansión de demanda de dólares y eso se visualiza con el crecimiento fenomenal de la fuga de divisas.

El año pasado se duplicó esa fuga de capitales con respecto a 2015 y en los primeros meses de este año sigue esa tendencia de manera vertiginosa.

E indudablemente el aumento de dólar genera una consecuencia sobre la economía real y la vida de todos los argentinos que tiene que ver con el impacto inflacionario.

Esta calificación de Morgan Stanley Capital International (MSCI) de que la Argentina continúe con la categoría de mercado financiero fronterizo da muestra de que incluso los amigos del mercado financiero que implementa el Gobierno no están confiando en la sustentabilidad del programa económico de Macri”.

“La Argentina ha quedado vulnerable”

Agustín D’Atelis

Especialista en macroeconomía y mercados financieros

“Que el sistema económico no se derrumbe depende de la actitud que vayan a tomar los inversores, lo que es bastante impredecible.

Lo que es cierto es que los riesgos son muy altos. La Argentina ha quedado muy vulnerable de las decisiones de sectores financieros del exterior, dado a que el Gobierno ha desarmado todo tipo de regulación sobre los movimientos de capitales.

El Estado, en la actualidad, no tiene ningún tipo de control para evitar que el dólar se dispare y la Bolsa se derrumbe. Es decir, estamos librados a la voluntad de los inversores para ver si determinan seguir apostando al sistema financiero de nuestro país, que es una tasa de interés alta, con el dólar planchado, y entonces después de los movimientos de estos días se calma la cosa; o si dado el atraso cambiario que venía habiendo, los inversores apuestan más a dejar que se genere una corrida.

A priori uno esperaría que hasta las elecciones el mercado acompañe este proceso político que es bastante funcional a sus intereses y no genere complicaciones.

Y lo lamentable es que el ciudadano común lo va a sufrir. El traslado a los precios cuando aumenta la divisa es casi automático. De hecho, ya hubo aumentos importantes incluso antes de la noticia de hoy (por ayer)”.

“La propuesta gubernamental no tiene viabilidad social”

Claudio Lozano

Economista y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP)

“La caída de las acciones tiene que ver con una tendencia recesiva general que tiene la economía argentina y consecuentemente con una perspectiva de menores ganancias de las empresas. En el caso de los bonos, la caída no ha sido tanta, y si uno mira los contratos a futuro en materia de dólar tampoco la suba es tan significativa. Me parece que en realidad lo que ha pasado es que hay un cimbronazo resultante de que no se ha producido una recategorización de la deuda argentina y de la situación del país de “país frontera” a “país emergente”, lo que esperaba el gobierno de Macri por parte de la consultora Morgan Stanley.

Eso que el Gobierno pretendía que ocurriese no sucedió, y en ese sentido se ratifica la perspectiva de los inversores expertos de que debe quedar claro si la Argentina va a mantener la situación actual o no después de las elecciones. Por esto se produjo una alteración en el mercado cambiario de las acciones y los bonos.

Esto está asociado a que la propuesta gubernamental no tiene viabilidad social. Entonces, ciertamente es obvio que hay que pensar otro tipo de estrategia para la Argentina.

Morgan Stanley tiene peso en el comportamiento de las inversiones especulativas porque el propio Gobierno está jugando en ese terreno en lugar de encarar desarrollos productivos”.

“Seguiremos al menos un año más en la B”

José Castillo

Economista y profesor de la UBA

“El gobierno de Macri, los especuladores bursátiles y los bancos esperaban que ayer (por anteayer) la calificadora Morgan Stanley Capital International ascendiera la categoría de la Argentina.

Si eso pasaba y figurábamos como una economía catalogada “emergente” iba a haber un montón de dinero y fondos de inversión especulativo, es decir, para comprar bonos. Pero eso no pasó y seguiremos al menos un año más en la B. Eso fue un cimbronazo que le pegó a la credibilidad del Gobierno.

Además, las acciones estaban muy caras porque muchos decían que seguro vamos a pasar a la categoría emergente. Y eso significaba que el dólar esté planchado, por la inversión en acciones.

Pero hoy (por ayer) todo cambió. Es que la calificadora lo que quiere ver es si Macri va a ganar las elecciones y el ajuste continúa.

Entonces, el lugar de que vengan más inversores y que la Bolsa aumente su volumen, todo se derrumbó.

Lo que se especula es que la corrección del volumen de lo que opera en Bolsa va a disminuir un 20 por ciento, hasta que se estabilice en el valor que corresponde. Y por supuesto, ese dinero que sale de las acciones va a ir a los dólares y por eso va a subir.

De todas maneras se va a estabilizar y no cerca de los 18 pesos. Se va a mover un poco en estos días, pero no para asustarnos. Lo que pasa es que el verdadero negocio para los inversores son las Lebac con una tasa del 26 por ciento”.