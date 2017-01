CFK se empantana en la Justicia: un fallido le valió una nueva acusación

El fiscal Marijuan denunció a la expresidenta por “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, luego de que se conocieran conversaciones telefónicas entre ella y Oscar Parrilli, en las que menciona “las causas que le armamos” al exespía Antonio Stiuso. Escándalo e insultos

El inconsciente le jugó una mala pasada a Cristina Kirchner y la llevó directo a una nueva acusación en la Justicia. Un fallido en medio de una escucha telefónica en la que conversa con el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, es la prueba de la nueva denuncia que la expresidenta deberá enfrentar.

“Empezá a buscar todas las causas que le armamos… No que le armamos, que denunciamos a Stiuso”, le dijo la exjefa de Estado a Parrilli en una charla ocurrida el 11 de julio del año pasado, en referencia al exdirector general de Operaciones de la ex-SIDE, Antonio Horacio Stiuso. “Son ocho las que le hicimos”, le respondió el funcionario.

Ese día, un medio nacional había publicado una entrevista a Stiuso en la que dijo que Cristina Kirchner era “una mujer loca” que “ya no tiene poder”. Ese habría sido el desencadenante del intenso llamado a Parrilli (ver conversación).

Ahora el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que se investigue a la exmandataria por los delitos de “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” y “falsa denuncia”, en base al contenido de las escuchas telefónicas.

“La afirmación -aún con la retractación- de que se habrían armado causas penales contra Antonio Horacio Stiuso necesariamente conduce a esta representación del ministerio público a solicitar que se investiguen los supuestos previstos en los artículos 245 y 248 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación que el magistrado adopte al respecto”, indicó Marijuan en su presentación ante el juez Ariel Lijo.

En otra de las conversaciones, la expresidenta tilda de “coimero” al fiscal Gerardo Pollicita, quien la investiga por presunta defraudación en la obra pública y lavado de dinero en el caso Hotesur.

Charla filtrada

Las escuchas surgieron a partir de la intervención telefónica a Parrilli, en el marco de una causa en la que el juez Lijo y Marijuan lo investigan por su supuesta inacción en la búsqueda del entonces prófugo Ibar Pérez Corradi, acusado de ser autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez (ver recuadro).

Según fuentes judiciales, el próximo lunes Lijo enviará la denuncia para sorteo a la Cámara Federal, con lo cual será otro el magistrado que intervendrá.

Stiuso era el director general de Operaciones de la entonces SIDE, hasta que Cristina Kirchner lo desplazó del organismo tras 30 años de servicio. Luego de la muerte del exfiscal federal Alberto Nisman, a principios de 2015, la exmandataria creó la AFI en reemplazo de la Secretaría de Inteligencia y nombró a Parrilli como titular. A partir de ahí, comenzaron a efectuarse las denuncias por lavado de dinero, contrabando y asociación ilícita contra Stiuso.

Acusado por el gobierno kirchnerista de estar vinculado a la muerte de Nisman, el exespía dejó sentado en la causa que al fiscal “lo mandó a matar el gobierno de Cristina” y aseguró que en los últimos años se “obstaculizó” la investigación del atentado a la AMIA.

Precisamente, tras su salida, Parrilli denunció a Stiuso por ocultar información de ese hecho y haberse llevado datos del organismo de inteligencia, pero además por “67 importaciones por 94.000 kilos” de mercadería por “contrabando” entre 2013 y 2014, amparándose en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, por la cual se considera “material técnico secreto” y no es controlado, ni verificado para el retiro en la Aduana.

La conversación

– Hola

– ¿Quién habla?

– Yo

– ¿Quién es yo?

– Yo, pelotudo. Empezá a buscar todas las causas que le armamos…No que le armamos, que denunciamos a Stiuso. ¿Viste los diarios?

– No, todavía no me llegaron.

– Usá internet, pelotudo.

Teléfonos intervenidos por supuesto encubrimiento

Los diálogos a los que hace referencia el fiscal Guillermo Marijuan en su denuncia surgieron de la causa a cargo del juez Ariel Lijo en la que Parrilli está siendo investigado por el supuesto encubrimiento del empresario detenido Ibar Pérez Corradi.

Acusado de ser el autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez e investigado por tráfico de efedrina, Pérez Corradi fue capturado a mitad del año pasado después de permanecer prófugo cuatro años.

Parrilli está sospechado de no haber realizado las acciones necesarias para dar con Pérez Corradi, pese a haber tenido información que, luego se corroboró, era certera.

Como la AFI depende de Presidencia de la Nación, se supone que Cristina Kirchner estaba al tanto de los datos sobre el paradero del entonces prófugo.

Esa información llegó desde la Justicia Federal en El Dorado, Misiones, donde un hombre de identidad protegida aportó datos sobre Pérez Corradi el 4 de agosto de 2015, cinco días antes de las elecciones primarias en las que competiría y perdería el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Como Parrilli recién comenzó a investigar los dichos del testigo el 3 de septiembre y los tuvo corroborados el 13 de noviembre, pocos días antes de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, se cree que ocultó la información a la Justicia para no perjudicar al Frente para la Victoria.