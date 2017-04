Crecen los reclamos contra Esur: exigen llamado a licitación

Los trabajadores de la empresa de recolección de residuos se presentarán hoy en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Precarización laboral y una pesada denuncia penal contra los directivos de la compañía y el intendente Julio Garro

Trabajadores precarizados de la empresa de recolección de residuos Esur exigen que se le ponga fin al contrato con la Comuna y se llame a una licitación nacional e internacional.

La semana pasada, se manifestaron frente al Municipio platense para denunciar trabajo esclavo, precarización laboral y más de 70 despidos sin justa causa, y se espera que la medida se vuelva a repetir en el transcurso de los próximos días.

Las protestas se dan en un contexto en el que los empleados que desempeñaron tareas en condiciones infrahumanas y estuvieron sometidos a un régimen semiesclavo durante meses presentaron una pesada denuncia penal que involucra, por un lado, a los directivos de la compañía y, por el otro, al intendente de La Plata, Julio Garro, y a la directora municipal de Cooperativas, Ileana Cid.

La demanda es por presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. La causa, en tanto, está a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien pediría informes y ordenaría realizar pericias contables y ambientales. Previo a ello y según pudo saber diario Hoy, el Ministerio Público solicitaría, en los próximos días, una serie de informes a la empresa y al área contable y de presupuesto de la Municipalidad.

Ante la falta de respuesta de parte de las autoridades municipales, los cooperativistas realizaron, la semana pasada, una manifestación pacífica frente al Palacio Municipal y entregaron folletos a los vecinos. “Estamos volanteando para que no siga más la empresa Esur. Cada vez es más la mugre que hay en la ciudad. Reclamamos para que se termine con el trabajo esclavo y se incorpore a todos los cooperativistas con contratos”, dijo a este medio, Sandro Barrios, uno de los trabajadores que hace las veces de “vocero” del sector. “Después de un año y medio de explotación y trabajo en negro, la empresa Esur de residuos no habituales deja a 70 compañeros sin trabajo”, rezaban los panfletos que distribuyeron los trabajadores, y finalizaban: “Sr. vecino, fíjese dónde van sus impuestos. Arreglo millonario con el intendente Julio Garro y Esur”.

La acusación de los cooperativistas se da tras el polémico acuerdo firmado el año pasado entre el intendente de La Plata y los dirigentes de Esur, a partir del cual se le permitió a la empresa aumentar sus ingresos mensuales un 54% (pasó de 33 a 51 millones de pesos). Este convenio ya está vencido pero fue prorrogado hasta junio de este año, bajo la promesa del jefe comunal de convocar a una licitación nacional e internacional, algo que hasta el momento no ocurrió y es, precisamente, lo que los trabajadores volverán a exigir esta semana.

Más denuncias dentro del arco comunal

Antes de ser directora municipal de Cooperativas, Ileana Cid estaba al frente de la Dirección General de Personal y Capital Humano de la Comuna, cargo que dejó el 29 de septiembre de 2016 y que hoy está en manos de Mónica Panzoni. Sobre ambas recae una denuncia penal, formulada por Cristina Nora Páez, em­pleada comunal, por posible comisión del delito de retención indebida, por incumplimiento de deberes de funcionario público y por abuso de autoridad.

Según expone Páez, ambas funcionarias se negaron al pago de sus salarios correspondientes a los meses de agosto y septiembre del año pasado. Además de ello, la cooperativista acusa a Cid de ocultar hechos de violencia y maltrato laboral dentro de las dependencias comunales. “Las funcionarias han desplegado una serie de conductas en claro abuso de autoridad, colocándome en un estado de completa ruina económica, moral y psicológica”, remarca la denuncia.

Presentación en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante

A partir de las 10 de la mañana, trabajadores cooperativistas se presentarán en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante para hacer llegar un documento donde se dé constancia de su posición sobre el contrato de la empresa Esur y el Municipio.

“La idea nuestra es aportar un testimonio, a través de la comisión investigadora que se está armando en el Concejo Deliberante, por el contrato de la empresa Esur con el Municipio. Lo que queremos es dejar sentada la posición para que la ciudadanía sepa, y sobre todo el Concejo Deliberante, algunos detalles sobre el contrato que hizo el intendente el año pasado con la compañía de recolección”, detalló en diálogo con este medio Ricardo Bayes, administrador de la cooperativa de la delegación Los Hornos. En este marco, el trabajador explicó que el convenio realizado en 2016 entre las partes consistió en la ampliación del servicio para que la compañía recolectara los residuos no habituales.

“En este momento, el intendente informó la situación a los delegados, llamó a una reunión para decirnos que los residuos no habituales iba a recolectarlos Esur y que las delegaciones lo único que íbamos a tener era uno o dos camiones para algún refuerzo. A medida que iba pasando el tiempo vimos que la empresa no cumplía y cuando nosotros le informamos al secretario de Gobierno que la compañía no realizaba lo que se había convenido nos dijo: No te metas que esos negocios no son tuyos”, concluyó el trabajador.