“Cuando estaba la colimba no había droga ni violaciones”

Así afirmó a este diario el diputado nacional Alfredo Olmedo tras presentar su proyecto para la vuelta del Servicio Militar Obligatorio. Además, afirmó que los Kirchner “armaron un gran negocio con los Derechos Humanos”, y que los planes sociales “quitaron la cultura del trabajo”

La muerte del soldado Omar Carrasco, ocurrida en abril de 1994 en el Grupo de Artillería de la ciudad neuquina de Zapala, motivó que el entonces presidente Carlos Menem dispusiera el final del Servicio Militar Obligatorio y la implementación de un sistema de voluntariado rentado.

El diputado nacional Alfredo Olmedo presentó en la Cámara baja un proyecto para que la comúnmente denominada colimba vuelva a implementarse en nuestro país. En diálogo con diario Hoy, el legislador explicó las razones que lo llevaron a presentar dicha propuesta, a la vez que criticó con dureza la política de Derechos Humanos llevada adelante por el kirchnerismo durante la pasada década.

—Usted presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para disponer el regreso del Servicio Militar Obligatorio, ¿en qué consiste el mismo?

—Yo presenté ese proyecto para aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan. Lo que no­sotros tratamos es de insertar a los chicos en la sociedad en base a la capacitación, ya que es el Estado el que debe darles obligaciones y oficios. Si usted les da obligaciones y oficios, nunca los jóvenes van a fracasar.

Si usted da valores, respeto, oficio y obligaciones, ese chico en el buen sentido está condenado al éxito, pero si no tiene ese tipo de cosas, está condenado indefectiblemente al fracaso.

—¿Por qué cree que es necesaria la vuelta de la colimba?

—Tiene que volver para encarrilar a los jóvenes en el camino del respeto, la solidaridad y los valores de la vida en todas sus dimensiones. La colimba servía como una forma de encaminar los rumbos de los chicos que estan desvariados en la vida y en la sociedad, ya que cuando estaba la colimba, y antes de que lamentablemente muriera el soldado Carrasco en Neuquén, no había droga ni violaciones, no había faltas de respeto, los chicos salían con oficios del Servicio Militar. Se encauzaba a los jóvenes. Hoy en día hay más muertes por suicidios que por homicidios.

—¿Cuáles son los efectos que este proyecto traería a nuestro país?

—Los valores, el respeto, las obligaciones, la cultura del trabajo, el tema de la droga, el tema de la enseñanza y la educación. Ayudaría a manejarse en la vida y a forjarse un destino alejado de la delincuencia y los malos hábitos. El problema mayor en toda la Argentina es cuando el Estado no cumple el rol de Estado, cuando está ausente. La gente no entiende nada y está todo al libre albedrío.

—¿Qué opinión tiene sobre la violación a los Derechos Humanos durante la década del 70?

—Habría que juzgar a los terroristas igual que a los militares, ya que lo que vivimos en nuestro país fue una guerra. El terrorista no iba con un libro bajo el brazo a la universidad, sino con una bomba. En lo que yo no estoy de acuerdo es en que hubo abusos de ambos lugares, pero es muy curioso que de un lado los hayan juzgado y del otro armaron un negocio de los Derechos Humanos tan grande que se terminaron hasta comprado una Ferrari.

—¿Quiénes fueron los responsables a su criterio de armar ese gran negocio que denuncia?

—Los Kirchner armaron un gran negocio con los Derechos Humanos. Esto se pudo ver claramente con el procesamiento de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender por el programa Sueños Compartidos. No le tienen que dar plata para buscar un hijo, sino que lo puede buscar con un apoyo pero no con un negocio. No se puede hacer negocios con los Derechos Humanos, que es lo que hicieron los Kirchner y un sector de las Madres.

—En muchas ocasiones dijo que los planes sociales fomentaban la vagancia, ¿sigue pensando lo mismo?

—Los planes sociales quitaron la cultura del trabajo en la Argentina. El gobierno no tiene que fomentar la vagancia, tiene que fomentar la cultura del trabajo y darle las herramientas jurídicas claras a la gente para que podamos producir el doble de lo que producimos ahora.

No hay que dejarse apretar por alguien que está con la cara tapada y con un palo en la ruta, ya que eso no es garantía de gobernabilidad. Al contrario, es un extorsionador al que hay que meter preso.

—¿Qué es lo que haría entonces con los planes sociales?

—Espero que desde el gobierno se me haya escuchado cuando dije tirémosle una pala en el medio y probemos trabajando, para que los planes tengan la oportunidad de trabajar. Pero si en dos meses el que recibe un plan no me muestra que por lo menos fue a cinco lugares a buscar empleo, quitémosle el plan entonces, sino los que trabajamos les estamos pagando a los que no lo hacen.

“Pareciera que hay que pedir permiso para ser heterosexual”

Uno de los temas que tuvo siempre en el centro de la discusión a Alfredo Olmedo fue su oposición tajante al matrimonio entre personas del mismo sexo. En diálogo con nuestro medio, el legislador aseveró que “muchas veces la sociedad argentina es hipócrita. Pareciera que hay que pedir permiso para ser heterosexual en nuestro país, por lo que estoy más seguro que nunca de que no me equivoqué al votar en contra del matrimonio igualitario”.

En ese sentido, dijo que “me acusaban a mí de homofóbico, pero puedo decir que yo siempre tuve la tranquilidad absoluta, porque hay personas y parientes míos que son homosexuales. Además por otro lado yo trabajo con personas que son homosexuales, no discrimino a nadie, pero eso no quita que no son el paradigma a seguir”.

“Es una opción de vida que ellos tomaron, pero no son de ninguna manera el paradigma a seguir por el resto de la sociedad, porque lo quieren hacer parecer como que los heterosexuales estamos equivocados”, recalcó Olmedo.

El fallo del 2x1 a militares, en el centro del debate

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de beneficiar con el 2x1 a los militares autores de crímenes de lesa humanidad levantó la polémica en el seno de la sociedad. El único miembro de la clase dirigente en pronunciarse a favor de la controvertida iniciativa fue el diputado Alfredo Olmedo, quien dijo que “es muy curioso cuando hace más de 30 años que estamos pidiendo la independencia de los poderes en nuestro país, cuando hay un fallo de la Justicia que a un sector no le gusta, rápidamente actúa el Congreso, pero que el Congreso actúe rápido es muy curioso”.