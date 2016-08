Desalojan la toma de tierras en Moreno

Alrededor de 300 efectivos de la Policía de distintas divisiones trabajan en el desalojo de unas 500 familias que tomaban terrenos ubicados en el kilómetro 7,5 de la ruta 25 en el partido bonaerense de Moreno desde hace algunos días.

Las familias venían parcelando el territorio y armaron viviendas precarias con palos para sostener los plásticos y lonas, mientras que algunas pocas construyeron casillas de material.

La intendencia, a cargo de Walter Festa, dio intervención a la Justicia: la causa está en manos del Juzgado de Garantías número 1, a cargo de Adriana Julián, y de la UFI 5 de Moreno, a cargo del fiscal Emiliano Buscaglia.

Llamó la atención el hecho de que el dueño tuviera pensado ir a alambrar este fin de semana porque ya había habido un intento de toma, del que fue alertado por gente del pueblo, y una gran incógnita para las autoridades es cómo la gente llegó hasta los terrenos.

Sucede que desde la ruta hay que realizar cerca de 8 kilómetros a pie, ya que el camino no está en buenas condiciones para entrar con vehículos normales, habría que hacerlo con una 4×4. Lo que sí supieron en la intendencia es que desde el martes a la madrugada ingresaron colectivos escolares con un puntero conocido de la zona de la gestión anterior.

Los ocupantes explicaron que no responden a ninguna agrupación política y que comenzaron esta medida porque no tienen dónde vivir o porque no pueden pagar el alquiler. Hay familias de hasta siete hijos que no tienen trabajo. Otro aspecto que preocupa es la salud de la gente, debido a la gran distancia entre la ruta y los terrenos, sobre todo por las intensas lluvias que se esperan para el sábado. El camino es de tierra y existen altas probabilidades de que se inunde y se vuelva intransitable.