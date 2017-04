Dolores podría quedarse sin gas

La empresa distribuidora Proa Gas SA no renovó el alquiler de un predio, en el que se ubica una planta reductora de presión. Desde hace un año, la compañía está usurpando las instalaciones y sus autoridades hacen oídos sordos a los reclamos

Una empresa distribuidora de gas que presta servicio en distintas localidades bonaerenses se convirtió en usurpadora. Se trata de Proa Gas SA (ex-Emgasud), cuyas autoridades vienen de­soyendo de forma sistemática los reclamos de los legítimos propietarios del predio, donde desde hace años funciona una planta reductora de presión.

Según pudo saber diario Hoy, desde 2016 se encuentra vencido el contrato de alquiler del predio en cuestión. El convenio fue oportunamente firmado por la distribuidora y los responsables de la radio LU 27 de Dolores, dueños de los terrenos ubicados sobre la Ruta 63, donde se levanta la planta reductora.

Ahora bien, como los responsables de Proa Gas se niegan a renovar el contrato y ni siquiera pagan el denominado canon “por servidumbre de paso”, en los hechos la empresa se terminó convirtiendo en okupa.

“El incumplimiento de esta distribuidora es flagrante. Por eso, vamos a tomar posesión de nuestra propiedad y desde Proa deberán responderles a los vecinos de Dolores si se producen inconvenientes con el suministro de gas”, le dijo a este medio el apoderado LU 27, Hebert Da Cunha.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, los inconvenientes comenzaron a suscitarse cuando la compañía cambió de manos: en el año 2013 la firma Gennia SA transfirió a Proa Gas la prestación del servicio de distribución por redes en las localidades de Dolores, Pinamar, Cariló, Valeria del Mar, Ostende y Santa Clara del Mar.

“Desde la compañía nos responden que no encuentran el contrato y le echan la responsabilidad a los anteriores dueños. Todo es muy poco serio”, agregó el apoderado. Por su parte, el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, en diálogo con este medio, dijo que va a hablar “con la gente de la empresa para ver cuál es la situación”.

Como puede observarse, la falta de inversión y de pago por parte de la empresa Proa Gas SA pone en el medio del debate la provisión de un servicio esencial para el dolorense, sobre todo en épocas en que se acerca el invierno y el suministro de gas es vital para el acontecer diario.

“Hay una desinversión terrible en materia de gas”

Simón Barraza

Presidente del bloque de concejales del FpV

“El servicio viene en una franca decadencia por la falta de inversión. Hay una desinversión terrible en materia de gas. Esto perjudica a la ciudad en cuanto a que no puede haber más conexiones en Dolores, la presión que tiene el gas en los domicilios es muy mala y a veces ni siquiera resulta suficiente para poder prender el horno. A esto se suma que, en los últimos años, se ha aumentado muchísimo la tarifa. Todo esto genera que la situación sea cada vez más complicada en la ciudad”.

“Esta compañía hace y deshace a su antojo”

Ricardo Ghiglione

Presidente del bloque de concejales del Frente Renovador Dolorense

“Esta es una empresa monopólica, ya que es la única que presta este servicio en toda la región, y las autoridades no admiten competencia alguna. Esta compañía puede hacer y deshacer a su antojo, y pasa lo mismo con otras empresas. No es nuevo esto, lamentablemente.

Es una empresa que no admite competencia y con un servicio que en muchos casos es abusivo, por imponer ella misma las condiciones en que lo presta y al precio que lo hace, que ha aumentado considerablemente en los últimos meses”.

“Debe quitársele la concesión a la empresa”

Juan Sebastián Tamagno

Presidente del bloque Unión Dolorense

“Hay diversas zonas de la ciudad donde están negando la ampliación a la red de gas. Eso se sabe y las autoridades nada han hecho para solucionarlo, y es algo que se debe a la falta de inversión de la empresa y a la desidia oficial en el control.

Debe quitársele la concesión a la empresa, ya que en realidad la distribuidora y proveedora de gas depende de una concesión otorgada por el Estado nacional. Y si no se resuelve, que intervenga, le saquen la concesión y se la den a otra empresa que sí quiera invertir”.

“Es muy grave que la firma no pague el canon”

Verónica Celasco

Concejal del FpV

“Es muy grave que la firma servidora de gas no pague el canon que se debe abonar y también que no pague el alquiler, porque tiene una concesión para brindar un servicio público, por lo cual debería cumplir con el pago de los cánones.

No se está haciendo ninguna clase de inversión por parte de la empresa. Hay muchísima gente que ha hecho viviendas y no tiene la posibilidad de conectarse al suministro de gas porque la red es vieja y no da abasto el suministro que necesitaba por falta de inversión”.

“Las autoridades se hacen las desentendidas”

Germán Castella

Concejal del PJ

“En Dolores hay más conexiones que las que deberían, y en las últimas semanas el gas anda mal, se apaga cuando se prenden las hornallas o el horno.

Las autoridades siempre se hacen las desentendidas respecto al tema y nunca se hacen cargo de nada. Hay problemas con el suministro de gas desde hace tiempo, y nadie hace algo para solucionarlo. Dejan de lado las necesidades de la gente por intereses mezquinos que no tienen que ver con solucionar los graves problemas del gas y su servicio deficitario”.