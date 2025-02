Cristina desnudó la defensa de Milei: “Te caés a pedazos”

Luego de que Javier Milei protagonizara un nuevo escándalo junto al periodista Jonatan Viale (ver página 4), Cristina Fernández de Kirchner posteó una extensa publicación en sus redes sociales por la cual expuso la defensa que el Presidente esgrimió durante la entrevista. Además, se refirió a la polémica filtración de una parte de la nota.

“Te estás cayendo a pedazos”, comenzó su escrito la expresidenta. En este sentido, señaló las contradicciones del mandatario. “¿Cómo es eso que decís que el otro colorado, el cripto estafador Hayden Davis, te propuso armar una estructura para financiar emprendedores y después justificas la estafa diciendo es como que alguien va, juega a la ruleta rusa y le tocó la bala?”, escribió, en relación con la alarmante metáfora que uso Milei para justificar su posteo sobre $LIBRA.

“¿En qué quedamos? ¿No era que tu posteo de X fue para ayudar a las pymes argentinas? O en realidad fue para enganchar especuladores que apostaron en el casino armado por vos, tu hermana y tus socios”, arremetió.

Fernández también señaló las revelaciones de Davis, el empresario detrás de la criptomoneda: “¿Cómo pudo anunciar él que ibas a dar una entrevista? ¿Lo escuchaste cuando dijo `esto no es mi problema, es problema de Milei y de su equipo, es la plata de ellos y la plata de Argentina´? ¿Tampoco lo escuchaste cuando te dio 48 hs para que le presentes un plan de acción para ver qué hacer con la guita?”.

“¡Claro que lo debes haber visto y escuchado! Por eso, en la entrevista editada, casi ni lo mencionás… y cuando lo hacés, usas algodones. No sea cosa que hable y te mande en cana a vos y a tu hermana con pito y matraca”, sentenció.

Las declaraciones de Davis

Cabe recordar que Davis brindó primero una entrevista al youtuber experto en cripto, Stephen Findeisen. Allí, dijo: “Hasta que no tenga respuesta de Javier Milei y su equipo (sobre los próximos pasos a seguir) no voy a entregar la plata. Por eso le di una ventana de 48 horas”. Además, habló que desde el entorno del Presidente había un plan y que le instruyeron que no vuelve a inyectar plata hasta que Milei no publique un video promocional de $LIBRA.

Horas más tardes, Davis apareció en otra entrevista con el empresario Dave Portnoy, en la cual, al ser consultado de quién es la plata, aseguró que es de Argentina.

El escándalo con Viale

“Milei, la verdad de la milanesa es que sin tu posteo en X promocionando la cripto Libra, tres minutos después de su creación, fijado durante cinco horas y con CBU incluido para operar, no había estafa”, continuó Fernández, quien calificó al Presidente de “patético” y a Jonatan Viale de “bochornoso”: “Los dos juntos dan vergüenza ajena”, afirmó.

“Te armaron una entrevista para limpiarte la imagen, te trajeron a un `periodista´ amigo (¿ensobrado?), te pautaron las preguntas y te intervinieron la entrevista porque lo que decías `te puede traer un quilombo judicial´. ¡Nunca se vio algo así!”, comentó la expresidenta.

Por último, destacó “la connivencia de periodistas y grandes medios con los gobiernos antipopulares”. “Milei, no solo sos un estafador con las cripto, también sos un estafador con las entrevistas, un show de títeres donde Jony Viale obedece y vos repetís”, culminó.