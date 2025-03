Milei admitió que no sabe cómo será el nuevo acuerdo con el FMI

Tras las contradicciones entre Luis Caputo y el FMI, Javier Milei ratificó el monto de 20.000 millones de dólares anunciado por el ministro sobre la nueva deuda, pero reconoció que no será entregado para su libre disponibilidad como dijo Manuel Adorni. Además, el Presidente admitió, en una entrevista radial, que no sabe cómo será el nuevo acuerdo. Ante la pregunta de si con el nuevo desembolso adelantará el levantamiento del cepo, que hasta ahora había pronosticado para el 1 de enero de 2026, Milei respondió: “Depende de cómo me estructuran los desembolsos”.

Por otro lado, le restó importancia a la volatilidad financiera de las últimas semanas. En este sentido, acusó “un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en la calle y en los mercados”. “Días atrás, en el Congreso, el kirchnerismo quiso hacer un golpe desde la vía institucional. Cristina está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y sabe que irá presa”, sostuvo.