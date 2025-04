Preocupación y largas filas en el banco por temor a una crisis económica

En la mañana de hoy, decenas de personas se acercaron a distintas sucursales bancarias para retirar dinero en efectivo, impulsadas por rumores sobre una posible crisis económica. La incertidumbre se reflejó en largas filas y en la preocupación de los clientes, muchos de ellos jubilados, que esperaban su turno para extraer sus ahorros.

"Nos encontramos con algunas personas que se hicieron eco, al menos de las versiones y de los rumores. En líneas generales, en mi caso fue así, escuché, tenía el temor y vine a retirar algo", comentó una vecina que concurrió a una sucursal del Banco Provincia.

La escena se repitió en distintas entidades financieras, con clientes alarmados por la posibilidad de restricciones en la disponibilidad de dinero. "Sentí un rumor de que iba a haber algún problema y bueno, ¡viste!", expresó otra de las personas presentes en la fila.

Las filas se extendieron por cuadras y, según testigos, en algunos casos superaron las 200 personas. "Había más de 100 personas en una fila y en la otra más de 200. Yo me senté porque no puedo estar parada y me dieron un número especial, pero en la otra cola no había lugar para recibir a todos con alegría", detalló la mujer.

La memoria del 2001 sigue latente en muchos ciudadanos que vivieron la crisis financiera y temen una situación similar. "La gente está expectante, a ver si puede pasar. Esperemos que nunca más se repita lo del 2001. No queremos perder nuestros pequeños ahorros que conseguimos con tanto trabajo", agregó la vecina.

Hasta el momento, no se ha registrado ningún anuncio oficial que confirme medidas restrictivas en los bancos, pero el temor y la incertidumbre llevaron a muchos a tomar precauciones por su cuenta.