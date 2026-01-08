Fuerte suba de locales comerciales vacíos

La Cámara Argentina de Comercio publicó su informe bimestral sobre la situación de los locales comerciales. El reporte arrojó que los lugares vacíos durante noviembre y diciembre aumentaron 26,9% en la Ciudad de Buenos Aires en comparación con el mismo periodo del año anterior. En tanto, en La Plata el número encendió las alarmas: el incremento fue del 160%.

En términos absolutos, durante los últimos dos meses de 2025 se detectaron 13 locales comerciales inactivos. En el mismo bimestre de 2024, la cifra había sido sensiblemente menor, con apenas cinco locales vacíos registrados.

No obstante, el informe también señaló una leve mejora respecto del bimestre inmediato anterior. En comparación con septiembre-octubre de 2025, cuando se habían contabilizado 15 locales sin actividad, el período noviembre-diciembre mostró un descenso del 13,3%,

Cabe destacar que el análisis, cuyos datos surgen de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la provincia de Buenos Aires (Femape), abarcó las principales zonas comerciales de la ciudad, como calle 8, calle 12, calle 137 de Los Hornos, además de puntos de City Bell.

Por el lado de la Ciudad de Buenos Aires, la comparación con el año anterior muestra un incremento de casi 30 puntos de comercios tanto en alquiler como venta en las principales avenidas. “En concreto, durante el último bimestre de 2025 se detectaron un total de 198 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas”, precisó el estudio.

Las cifras dan cuenta del deterioro comercial en los centros urbanos y va en línea con la caída de ventas o incrementos mínimos por las fiestas que informaron la Cámara del Juguete y CAME. La industria del juguete mostró en diciembre una baja del 6,9%, mientras que las ventas minoristas pymes descendieron 4,1% en noviembre.