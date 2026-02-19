Corte y movilización en 26 y 72 contra la reforma laboral
Unas 500 personas interrumpieron el tránsito en el marco del paro nacional. La protesta es impulsada por la UTEP.
En el marco de la jornada de paro nacional, un grupo de organizaciones sociales llevó adelante este miércoles un corte parcial de tránsito en la intersección de 26 y 72, en La Plata, para manifestar su rechazo al tratamiento y posible aprobación de la reforma laboral.
La medida es encabezada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto a otras agrupaciones, que se concentraron sobre calle 72 entre 25 y 26, en dirección hacia avenida 25. Según indicaron los propios manifestantes, el objetivo es “poner un granito de arena” en la jornada de lucha y visibilizar su descontento ante una iniciativa que, aseguran, “viene contra los más necesitados”, en especial contra los trabajadores de la economía popular.
De acuerdo a lo informado en el lugar, el corte se extenderá por aproximadamente una hora y luego será levantado. Mientras tanto, el tránsito permanece interrumpido en ese tramo y los vehículos deben desviar su recorrido por calles alternativas.
La protesta se suma a las distintas acciones que se desarrollan en todo el país en el marco del paro nacional, con movilizaciones y concentraciones en distintos puntos para expresar el rechazo a la reforma laboral en debate.