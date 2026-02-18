Gremios “duros” desafían a la CGT y marchan al Congreso

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integra un grupo de sindicatos de la CGT (UOM, aceiteros, pilotos, entre otros) y las dos CTA, ratificó el paro con movilización al Congreso para este jueves en rechazo a la reforma laboral. El anuncio se conoció tras una reunión virtual que mantuvieron los representantes sindicales. De esta manera, se diferenciaron de la conducción de la CGT que resolvió ir a un paro general pero sin movilización.

El paro y marcha será el jueves debido a que es el día que suena como más probable para que el proyecto de reforma laboral sea tratado en Diputados luego de haber recibido la media sanción del Senado la semana pasada.

“El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín. En las últimas horas, el repudio a la ley empezó a crecer rápidamente. Debemos seguir presionando. Tenemos que garantizar que sea un paro activo”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El FreSU movilizará en todas las provincias. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires concentrará a partir del mediodía en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

Este espacio viene de realizar manifestaciones en las ciudades de Córdoba y Rosario en rechazo al proyecto oficialista, además de un paro y otra movilización al Congreso de la Nación el pasado miércoles cuando la iniciativa se trató en el Senado.