La CGT confirmó un paro nacional con apoyo de la UTA

La Confederación General del Trabajo confirmó este lunes la convocatoria a un paro nacional de 24 horas, sin movilización, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento está previsto en los próximos días en la Cámara de Diputados. La determinación fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera tras una reunión virtual y, según indicaron sus referentes, la medida de fuerza se concretará el mismo día en que el proyecto sea debatido en el recinto legislativo.

De acuerdo con lo expresado por los dirigentes, la huelga tiene como objetivo manifestar el rechazo del movimiento sindical al conjunto de cambios contemplados en la iniciativa oficial, que esta semana avanzará en la Cámara baja luego de haber obtenido media sanción en el Senado de la Nación. Desde la conducción cegetista sostienen que el proyecto introduce modificaciones estructurales en materia de derechos laborales, negociación colectiva y condiciones de contratación, aspectos que —afirman— generan preocupación en distintos sectores gremiales.

La jornada de paro cuenta con el respaldo de una amplia franja de sindicatos adheridos a la CGT, entre ellos organizaciones de los sectores industrial, de servicios y del transporte. En ese marco, la Unión Tranviarios Automotor confirmó su adhesión, lo que anticipa la interrupción del servicio de colectivos en gran parte del país durante la medida. La participación del gremio que agrupa a los choferes de micros es considerada clave por el impacto directo que tiene sobre la movilidad urbana y la actividad cotidiana en los principales centros urbanos.

En la misma línea, también manifestaron su acompañamiento otros sindicatos del transporte, como la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia; La Fraternidad, liderada por Omar Maturano; y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, conducida por Juan Carlos Schmid. Esta última entidad nuclea a diversos gremios estratégicos, entre ellos Camioneros, además de trabajadores vinculados a la actividad aeronáutica, marítima y fluvial. La confluencia de estos actores anticipa un alcance significativo de la protesta en términos operativos y económicos.

Voceros sindicales remarcaron la necesidad de sostener la cohesión interna del movimiento obrero frente al avance del debate legislativo. Asimismo, explicaron que la decisión de no movilizar responde a factores logísticos y organizativos, en particular la falta de transporte y la ausencia de una fecha parlamentaria definitiva, ya que el cronograma depende de los tiempos legislativos. También señalaron que se busca evitar escenarios de confrontación en el espacio público, en un contexto atravesado por tensiones con el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.

En paralelo al anuncio del paro, continúan las negociaciones entre sectores sindicales y legisladores de bloques considerados dialoguistas, con el propósito de introducir modificaciones en el texto del proyecto. La CGT anticipó que brindará una nueva conferencia de prensa en la sede de Azopardo, donde ampliará su posicionamiento y ofrecerá precisiones sobre el alcance de la medida de fuerza, en función de la evolución del debate parlamentario.