La Provincia ya cuenta con su propio RIGI

La provincia de Buenos Aires ya cuenta con su propio esquema de estímulo para inversiones, similar al RIGI que implementa el gobierno de Javier Milei a nivel nacional, pero con diferencias sustanciales. Se trata del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), aprobado por la Legislatura bonaerense, cuyo reglamento operativo ya fue publicado en el Boletín Oficial provincial.

“En este contexto tan adverso para la producción en que nos sumerge el Gobierno Nacional, desde la Provincia, y por decisión del Gobernador Axel Kicillof, lejos de buscar primarizar la economía y rifar los recursos, estamos impulsando proyectos que van a generar más valor agregado en la Provincia, más empleo, innovación tecnológica, y mayores exportaciones”, expresó al respecto el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

El RPIE otorga exenciones fiscales parciales en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos a proyectos desde 5 millones de dólares. Los proyectos con inversiones de entre 5 y 50 millones podrán acceder a un 30% durante 5 años; mientras que para aquellos que tengan una inversión de entre 50 y 200 millones, el beneficio alcanzará un 25% de exención durante 4 años. En el caso de las inversiones de más de 200 millones, la exención será del 20% durante 3 años.

Asimismo, podrán obtener beneficios adicionales por sobre esas exenciones aquellos proyectos que incrementen el empleo, permitan la sustitución de importaciones, potencien la innovación tecnológica, o se localicen en zonas de bajos ingresos o parques industriales. En este caso será de 10% y 2 años más de plazo; mientras que los proyectos que aumenten las exportaciones, adopten políticas de género o sostenibilidad ambiental podrán acceder a un 5% extra de exención y 1 año más de plazo.

La estabilidad fiscal abarcará el período de los beneficios otorgados y podrá extenderse hasta 30 años para aquellos proyectos mayores a 200 millones de dólares.