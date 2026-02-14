Nación acusó de terrorismo a los detenidos por incidentes en el Congreso

El Ejecutivo acusó de terrorismo a los detenidos por los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante la sesión en la que se debatió la reforma laboral.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que el uso de bombas molotov y otros elementos constituye violencia extrema con intención de generar caos y desestabilizar. En paralelo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, confirmó la presentación judicial y advirtió que atacar al Congreso es un delito grave contra el orden constitucional.

Monteoliva detalló que se encontraron bidones de nafta, bulones y palos convertidos en armas, lo que a su entender demuestra planificación. La funcionaria defendió el accionar de las fuerzas y explicó que la prioridad fue dispersar para evitar mayores enfrentamientos. También aclaró que no fue posible detener en el momento a quienes arrojaron explosivos por razones operativas.

La denuncia abre un nuevo capítulo en la estrategia oficial frente a la protesta social y marca un endurecimiento en la respuesta estatal.