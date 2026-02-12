Tras una sesión maratónica, el Gobierno obtuvo la media sanción de la reforma laboral en el Senado
El proyecto fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra, y ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados.
Luego de más de 14 horas de debate, el Gobierno logró este miércoles la media sanción de la reforma laboral en el Senado. El proyecto fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra, y ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con la primera minoría y buscará convertirlo en ley.
La sesión comenzó por la mañana y estuvo atravesada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Desde La Libertad Avanza defendieron la iniciativa como una herramienta clave para “modernizar el mercado laboral, reducir la litigiosidad y fomentar el empleo formal”, mientras que sectores opositores advirtieron que la norma implica una pérdida de derechos para los trabajadores.
La Casa Rosada siguió de cerca el desarrollo del debate y mantuvo negociaciones hasta último momento para asegurar los apoyos necesarios. Las modificaciones incorporadas en el Senado fueron determinantes para reunir los votos de bloques dialoguistas y representantes provinciales.
Entre los cambios más relevantes se incluyó la eliminación de la rebaja en el Impuesto a las Ganancias prevista en versiones anteriores del texto. Además, se estableció que durante dos años continuarán los aportes compulsivos a sindicatos y cámaras empresariales, con topes del 2% y 0,5%, respectivamente. También se mantuvo el porcentaje de recursos destinado a las obras sociales y se incorporaron ajustes vinculados al Fondo de Asistencia Laboral.