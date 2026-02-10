Diego Santilli sumó el apoyo de Zdero a la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quien reiteró su respaldo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. El encuentro se produjo a días antes del debate en el Senado, donde el oficialismo busca alcanzar la media sanción.

La reunión se enmarca en una serie de contactos que Santilli mantiene con mandatarios provinciales para apuntalar la agenda legislativa del Gobierno. En las últimas semanas, el funcionario recorrió ocho provincias —Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén, Entre Ríos y Corrientes— con el objetivo de sumar apoyos a las reformas que se discutirán en sesiones extraordinarias.

Durante el encuentro, Santilli y Zdero coincidieron en que la iniciativa “impulsará la llegada de inversiones privadas a las provincias”, lo que, señalaron, se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad.