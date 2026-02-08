El oficialismo estira los plazos para aprobar la reforma laboral

Con el objetivo de lograr la aprobación de la reforma laboral antes del 1° de marzo, la administración de Javier Milei evalúa extender un día las sesiones extraordinarias del Congreso. La propuesta llevaría el cierre del período del 27 al 28 de febrero, en función del avance parlamentario.

El Gobierno enfrenta dificultades para emitir dictamen antes del 18 de febrero, debido al estado de las negociaciones con gobernadores y sectores opositores, y a los feriados de carnaval, que mantendrán cerrado el Congreso el lunes 16 y martes 17. La logística de los legisladores y los plazos formales reducen el margen para que ambas cámaras aprueben el mismo texto sin modificaciones. En Diputados admiten que sería ideal firmar dictamen el 13, pero lo consideran improbable.

La eventual prórroga buscaría garantizar que el proyecto llegue cerrado a marzo, evitando que la reforma laboral se mezcle con otros temas de la agenda ordinaria. Sin embargo, la decisión expone la improvisación del oficialismo y la presión por sancionar una iniciativa cuestionada por amplios sectores sindicales y sociales.

La idea de extender sesiones no es nueva, ya que en diciembre se había planteado esta opción durante el debate del Presupuesto, aunque no prosperó. Ahora, el Gobierno insiste en sumar un día para cerrar un proyecto que lleva meses de discusión y que, pese a la urgencia oficial, sigue generando resistencias.

La prórroga aparece como un recurso de último momento para salvar un calendario que hoy amenaza con dejar la reforma laboral sin sanción antes de la apertura de sesiones ordinarias.