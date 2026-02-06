Paro de casinos en plena temporada

La Asociación de Empleados de Casinos (AECN) de la provincia de Buenos Aires anunció un plan de lucha en reclamo de recomposición salarial. Las medidas de fuerza contemplan paro y movilizaciones, que tendrán un fuerte impacto en Mar del Plata en plena temporada de verano.

Desde el gremio definieron la situación como una “situación de emergencia salarial sin acuerdo con las autoridades”. Es por eso que iniciaron las acciones con un cierre total de los casinos desde este jueves a las 21 horas hasta el viernes a las 11.

En tanto, el viernes movilizarán en la ciudad de Mar del Plata, uno de los principales centros de actividad casinera de la Provincia. Allí, la protesta está convocada a partir de las 9 horas, y partirá desde la sede gremial hacia el Ministerio de Trabajo local. El propósito es visibilizar el conflicto y exigir una respuesta concreta a sus reclamos salariales.

En tanto, para el mismo viernes, el sindicato anunció que se aplicará otra medida de fuerza de alcance provincial, con la suspensión del pago de tickets en todos los casinos entre las 21 y las 23 horas.

No obstante, el cronograma de protestas continuará el domingo, con un nuevo cierre de casinos entre las 6 y las 16 horas.